Gianina Ursu este noul președinte al Organizației Municipale Suceava a USR PLUS

Alegeri

Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu a pierdut funcția de președinte al Organizației Municipale USR PLUS Suceava. În urma alegerilor care au avut loc în cadrul acestei organizații, funcția de președinte a fost câștigată de Gianina Ursu, care a obținut peste 55% din voturile exprimate în timpul scrutinului, care a durat două zile. În competiția pentru președinția noii filiale fuzionate USR PLUS s-au înscris 5 candidați proveniți din ambele partide.

Tot în urma acestor alegeri, noul birou local al organizației municipale este format din Andreea Dănilă, Teodora Munteanu, Teodor Matei, Lorena Buburuzan, Radu Tudor Ciornei, Ion Puiu Marin, Dumitru Cristin Maslovschi, Tiberiu Ionuț Nistor, Mariana Ungureanu și Ionel Călin.

„USR PLUS vrea și trebuie să facă o altfel de politică. Cei care s-au alăturat USR PLUS au făcut-o cu speranța și voința de a schimba lucrurile în bine. Suceava are nevoie de un suflu nou pe scena politică. Eu cred în oameni și în capacitatea lor de a forma echipe pentru un scop comun. Cred și în puterea exemplului personal și îmi doresc să aduc în echipa de la Suceava energie, responsabilitate, profesionalism și încredere că vom schimba politica suceveană. Cu oameni, prin oameni”, a declarat Gianina Ursu după câștigarea alegerilor. Ea a adăugat că echipa organizației municipale Suceava își propune în principal dezvoltarea și consolidarea filialei și atragerea de oameni valoroși în echipă.

Gianina Ursu este membru fondator PLUS Suceava, devenind ulterior unul din cei cinci Coordonatori Regionali PLUS Nord-Est. Ea are studii de comunicare și administrare a afacerilor.