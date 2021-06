Sfârșitul acestui an şcolar a coincis la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” cu încheierea unui proiect Erasmus+, prin două activități virtuale, organizate de școlile partenere din Turcia și Italia, ”Pamukoren Anadolu Lisesi” din Kuyucak și Instituto Istruzione Superiore „Galilei-Di Palo” din Salerno.

Proiectul “E. L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths” a avut ca scop schimbul de bune practici între şcolile partenere privind instrumentele utile unei învăţări cât mai atractive a ştiinţelor, pornind de la dificultăţile întâlnite la elevi mai ales în studiul matematicii.

Acest proiect a implicat, în principal, realizarea la nivelul instituţiilor partenere de activităţi legate de aplicarea Matematicii în robotică, biologie şi arte prin exerciţii şi jocuri atractive care să atingă scopul final al proiectului, acela de a face domeniul ştiinţelor cât mai atractiv pentru elevi şi de a creşte interesul acestora pentru învăţare.

Timp de opt zile peste 80 de elevi ai școlii noastre și 20 de profesori implicați în proiect au avut posibilitatea să călătorească virtual în cele 2 ţări partenere (Italia și Turcia) în scopul dezvoltării competenţelor în domeniul ştiinţelor, dar şi al limbilor străine, ţinând cont de limba de comunicare a proiectului (engleza) şi de diversitatea lingvistică a ţărilor partenere.

Avantajele pe care le-a adus acest proiect şcolii sunt numeroase. Mai presus de toate, participanţii au avut ocazia de a-și îmbunătăţi competenţele de comunicare în limba engleză şi de a-și dezvolta abilităţile de lucru în echipă. Proiectele internaţionale pun, în general, accentul pe educaţia non-formală şi, de aceea, și proiectul pe care Colegiul Național ”Mihai Eminescu” îl încheie în acest an, “E. L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths”, a avut un rol decisiv în ceea ce priveşte dezvoltarea personală și profesională a profesorilor şi elevilor implicați.

Manager proiect, prof. Daniela-Irina Melisch