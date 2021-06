Duminica Rusaliilor

Un frumos obicei din străbuni, de a se merge la biserică cu îmbrăcăminte tradițională românească (păstrat încă în unele localități, mai ales la munte), ar putea deveni tradiție la mai multe biserici din Bucovina.

În Duminica Rusaliilor, o mulțime de enoriași dintr-o parohie nou-înființată au venit la biserică în ie și straie populare să li se împărtășească Taina Sfintei Liturghii, marcând astfel, cu anticipație, Ziua Internațională a Iei, eveniment care are loc în 24 iunie.

Inițiativa îi aparține preotului parohiei Sfânta Ecaterina, din comuna Șcheia, sat Sf. Ilie, protopop misionar Răzvan Constantin Cîmpulungeanu:

“Duminica Rusaliilor are numeroase semnificații pentru poporul român și întreaga creștinătate, de aceea am considerat potrivit ca pentru această zi să lansez o provocare pentru credincioșii care vin să se împărtășească din bucuria Sfintei Liturghii – aceea de a veni îmbrăcați în costumul nostru popular, în ie – cămașa noastră populară, mai ales că pe 24 iunie este Ziua Internațională a Iei. Consider că nu putem sărbători această Zi internațională decât în pridvorul bisericii, pentru că Liturghia și Ia sunt realități existențiale ale poporului român. De aceea am și lansat provocarea <În ie la Liturghie>. Este primul an în care fac această invitație după modelul unor parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor. Am zis – de ce nu? Într-o zi atât de frumoasă în care Duhul Sfânt se pogoară peste Sfinții Apostoli și peste sufletele celor care vin la Sfânta Liturghie, de ce nu și trupurile să înfățișeze bucuria aceasta sufletească? Nu e doar o modalitate de promovare a tradițiilor populare ci și că apartenența noastră la neam este foarte importantă în realizarea comuniunii cu Dumnezeu. Nu trebuie să uităm niciodată de unde venim – din mâna lui Dumnezeu. Le mulțumesc pentru conformare și îngăduință celor care au ascultat și sper să devină o frumoasă tradiție, nu numai aici, ci în toate parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și nu doar în Duminica Rusaliilor, ci poate chiar în fiecare duminică”.

Parohia în care credincioșii au venit la rugăciune îmbrăcați cu ie și haine tradiționale, la propunerea preotului, este una dintre cele mai noi din Bucovina, fiind înființată la 1 ianuarie 2021 cu binecuvântarea ÎPS Calinic, întâi-stătătorul Bisericii din Bucovina, iar deși are doar 48 de case arondate, numărul celor care vin acolo să își caute liniștea sufletească și să marcheze sărbătorile religioase este mult mai mare, curtea bisericii dovedindu-se uneori neîncăpătoare.

Referitor la purtarea veșmintelor populare când se vine la biserică, preotul protopop misionar Răzvan Constantin Cîmpulungeanu a adăugat că pe lângă faptul că este o modalitate eficientă de promovare a tradițiilor este și o dovadă a apartenenței noastră la neamul strămoșesc, care este foarte importantă în realizarea comuniunii cu Dumnezeu.

