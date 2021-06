Primăria Fălticeni organizează şi în acest an „Nunta de aur”

Pe 20 iulie

Şi în acest an, pe 20 iulie, la Fălticeni vor fi sărbătorite cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie. „Nunta de aur”, un eveniment care are o tradiţie neîntreruptă de 20 de ani, va avea loc în ziua în care este prăznuit Sfântul Ilie, patronul spiritual al urbei de pe Șomuz.

Până la stabilirea detaliilor organizatorice pentru evenimentul din luna iulie, cuplurile căsătorite în anul 1971, care au domiciliul în municipiul Fălticeni (chiar dacă s-au căsătorit în alte localităţi), trebuie să contacteze Primăria Fălticeni pentru a fi luate în evidenţă.

În anunţul Primăriei municipiului Fălticeni se precizează: „Cuplurile căsătorite în anul 1971 (în Fălticeni sau în altă localitate), care în prezent au domiciliul în Fălticeni, sunt rugate să contacteze Primăria Municipiului Fălticeni, până pe data de 2 iulie 2021, pentru a fi luate în evidenţă, în vederea organizării evenimentului „Nunta de aur”. Detalii la Primăria Fălticeni: Camera 27 (luni-vineri, orele 08.00-14.00). Tel. 0230.540.600. E-mail: falticeni@falticeni.ro.