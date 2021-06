Decizie judecători

Un șofer care a dat cu mașina peste un bătrân și a părăsit locul faptei a fost condamnat de magistrații de la Judecătoria Suceava la o pedeapsă însumată de mai puțin de 2 ani de închisoare, care a fost suspendată condiționat. Dosarul penal se află în faza de rejudecare, după ce inițial șoferul a fost achitat pentru ucidere din culpă. Practic, judecătorii nu l-au găsit vinovat atunci pentru accidentul propriu-zis, ci doar pentru infracțiunea de părăsire a locului faptei. Nici acum sentința nu este definitivă, iar verdictul final urmează a fi dat de Curtea de Apel Suceava.

În noaptea de 4 spre 5 august 2016, în jurul orei 23.30, Poliţia a fost sesizată că un bărbat a fost victima unui accident rutier, la Stroieşti, iar autorul a părăsit locul faptei. La faţa locului a fost identificat localnicul Mihai Verciuc, în vârstă de 77 de ani, care avea numeroase leziuni la cap, pe corp şi la membre, acestea fiindu-i fatale.

Din indiciile de la faţa locului s-a stabilit în scurt timp că bărbatul a fost târât de o maşină, pe carosabil fiind identificate fragmente din hainele şi încălţămintea acestuia. Moartea violentă a bătrânului a fost confirmată şi la autopsie. Din verificări, poliţiştii rutieri au stabilit că prin zonă, cu puţin timp înainte de accident, a trecut o autoutilitară marca Mercedes Sprinter. Vehiculul a fost identificat, însă în primă fază nu s-au găsit indicii clare că a fost implicat într-un accident.

În cadrul anchetei coordonate de Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava s-a dispus efectuarea în regim de urgenţă a unei expertize. În urma verificării amănunţite, sub autoutilitară au fost găsite urmele impactului cu un om.

Din cercetările poliţiei a rezultat că la volanul autoutilitarei s-a aflat Dumitru Barbaroș, în vârstă de 37 de ani, din Stroieşti, care era însoțit de un pasager. Barbaroș a fost trimis în judecată ulterior pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

La prima judecare, Dumitru Barbaroș a fost achitat pentru ucidere din culpă, întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Acum, în rejudecare, conform sentinței de joi, 17 iunie, șoferul a primit 1 an și 4 luni închisoare pentru ucidere din culpă, plus încă un an și patru luni, pentru părăsirea locului accidentului.

În urma contopirii a rezultat pedeapsa de 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare. Pedeapsa a fost suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 2 ani de zile. Inculpatul are impuse obligații și restricții în acest termen de încercare.

Instanța a mai admis acordarea de daune morale de 100.000 de lei părților civile din dosar, însă și această latură poate fi contestată la instanța superioară.