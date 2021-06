Curs festiv

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava au organizat ieri seară cea de a cincea ediție a Festivității de Absolvire USV, care a inclus și Marșul Absolvenților. Acest eveniment este dedicat tinerilor care încheie studiile de licență și masterat și celebrează succesul și bucuria absolvirii. După ce ediția de anul trecut s-a desfășurat online din cauza pandemiei, acest eveniment al tinerilor absolvenți a revenit ieri în centrul orașului Suceava, așa cum se obișnuise în anii precedenți. Alături de tinerii absolvenți au fost conducerea USV, decani, profesori, autorităţi locale şi judeţene, care au felicitat tânăra generaţie pentru reuşita lor şi i-au adresat mesaje de încurajare şi susţinere.

Conform programului prestabilit, studenții s-au adunat în fața universității și au plecat din campusul USV, deplasându-se către zona centrală a orașului pe bulevardul principal. Ajunși pe esplanada Casei de Cultură, ei au participat la Festivitatea de Absolvire. După desfășurarea acestei festivități, pe scena special amenajată în același loc au concertat trupele Dimma’S și Fără Zahăr.

„Misiunea USV a fost îndeplinită cu succes”

Studenții absolvenți s-au adunat din timp în campusul USV, unde au organizat desfășurarea marșului spre centrul orașului. Cea de a cincea ediție a Festivității de Absolvire USV a inclus în acest an și Marșul Absolvenților, un eveniment dedicat tinerilor care încheie studiile de licență și masterat. După o ploaie torențială care a încercat să le fure studenților elanul pornirii în marș, cerul s-a mai limpezit și șirurile lungi de studenți, cu însemnele facultăților pe care le-au absolvit, au plecat spre centrul orașului, în scandări și chiote de bucurie. Aici avea să-i aștepte festivitatea de absolvire, alături de tinerii absolvenți participând conducerea USV, decanii facultăților, precum și profesori, reprezentanți ai autorităţilor locale şi judeţene.

În cuvântul său, rectorul USV, Valentin Popa, a reamintit perioada dificilă prin care au trecut studenții absolvenți, referindu-se la pandemia care ne-a marcat în ultimul an: ”Faptul că dumneavoastră astăzi absolviți studiile universitare de licență sau masterat demonstrează că împreună, prin eforturi remarcabile ale fiecăruia dintre noi, suntem aproape de a câștiga lupta împotriva pandemiei Covid-19, pandemie care a afectat grav sistemul de învățământ. Împreună am luat cele mai bune decizii, iar Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava este una dintre puținele universități care au adoptat în acest an un sistem hibrid, de predare învățare, astfel ca sistemul educațional să se prezinte la un grad de calitate ridicat.”

În centrul atenţiei tuturor au stat cei zece şefi de promoţie ai celor zece facultăţi din cadrul USV, cei care pe parcursul anilor de studiu s-au evidenţiat prin rezultate deosebite. Este vorba despre: Laura Bujor - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Ecaterina Ceban – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Ioana Mihaela Serediuc - Facultatea de Inginerie Alimentară, Anatolie Perju - Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Diana Rusu - Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Anișoara Filip - Facultatea de Istorie şi Geografie, Daniela Bargan - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Maria Ecaterina Asandei - Facultatea de Silvicultură, Nicoleta Sudev - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Maria Magdalena Dimitriu - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

Șefii de promoții au primit diplome din partea reprezentanților facultăților și au luat cuvântul, în aplauzele audienței.Conducerea universității a luat toate măsurile ca în cadrul festivității să fie respectate toate prevederile în vigoare de protecție împotriva coronavirusului. În ciuda ploii care a căzut în rafale, la finalul acestei festivități emoționante pe scena special amenajată au concertat trupele Dimma’S și Fără Zahăr.