Alegeri

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, va îndeplini, în continuare, funcția de președinte al Organizației Municipale Rădăuți a Partidului Național Liberal. Mai precis, sala de festivități a Bibliotecii Municipale Rădăuți a găzduit, luni seară, o întrunirea a liberalilor rădăuțeni, întrunire în care a fost ales noul staff al formațiunii politice, cât și biroul politic local PNL Rădăuți. După exprimarea voturilor, calitatea de președinte i-a revenit lui Bogdan Andrei Loghin, iar în cele opt funcții de vicepreședinte au fost aleși Ciprian Țarevici, Constantin Luchian, Cristina Nichiforiuc, Werner Tiron, Dumitru Mihalescu, Paul Martinescu, Dănuț Mironiuc și Florin Doroșcan. Radu Munteanu este noul secretar trezorier, iar din birou mai fac parte Marius Onica, Beatrice Juravle, Andrei Chipreanov, Eduard Neacșu, Cristi Prelipcean, Iulian Șuhan, Codruțu Cojocar și Gelu Țugulea.

După ședința la care a participat și liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, președintele PNL Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat: „Ne-am bucurat de prezența președintelui Gheorghe Flutur, care a fost foarte entuziast prin prisma faptului că a venit la noi și a găsit sala plină, bineînțeles cu respectarea condițiilor impuse de pandemie. A văzut oameni de bine, a văzut oameni încrezători că lucrurile vor merge pe o direcție bună și ne-a asigurat de tot sprijinul lui. Am discutat despre politica la nivel înalt, dar și despre politica la nivel de Rădăuți. Domnul președinte s-a arătat surprins, dar și mulțumit că într-un timp extrem de scurt, circa opt luni de la alegeri, am reușit să aducem normalitatea în municipiul Rădăuți. Organigrama este pusă pe site, este în procedură, cred că undeva în jurul datei de 1 septembrie vor fi organizate toate concursurile și primăria va arăta așa cum ne-am propus. La fel, la SC Servicii Comunale SA reformele se văd și se fac, la spital lucrurile s-au așezat, nu mai există scandal, deci suntem concentrați pentru ceea ce am fost aleși, și anume pentru dezvoltarea municipiului Rădăuți”.