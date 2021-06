Eveniment

Asociaţia Ruskie Motoţiclistî din România şi Camera de Cooperare Economică şi Culturală Româno - Rusă au organizat, sâmbătă, 12 iunie, la Gura Humorului, o întâlnire a motocicliştilor, urmată de o paradă moto, cu scopul de a atrage atenţia conducătorilor auto asupra prezenţei şi vulnerabilității motocicliștilor pe şosele, dar şi pentru responsabilizarea participanților în trafic în vederea reducerii numărului de accidente, prezenţa motocicliştilor în trafic fiind tot mai ridicată pe timpul verii.

Peste 150 de motociclişti din întreaga ţară, dar şi persoane care au venit din străinătate pentru acest eveniment, s-au întâlnit în Parcul Ariniș pentru a purta discuţii despre motoare, despre traseele pe care şi le-au propus să le parcurgă în acest sezon. Iubitorii de motoare din Gura Humorului şi din judeţ au putut admira motocicletele şi s-au putut bucura de surprizele pregătite de organizatori, printre ele numărându-se şi bucatele tradiţionale din Bucovina.

De la Andrian Fabian, liderul naţional al Ruskie Motoţiclistî România, parte din familia Night Wolves – Lupii Nopţii – cu sediul central în Federaţia Rusă, la Moscova, am aflat că au fost prezenţi peste 100 de motociclişti.

„Nu suntem mulţi, este prima ieşire din acest an după relaxarea măsurilor. Am organizat această întrunire cu respectarea tuturor măsurilor vizavi de pandemia Covid şi de aceea nici nu am vrut să o facem foarte mare. Și vremea a fost foarte capricioasă şi din acest considerent o parte din colegi au renunţat să vină la întrunire. Pentru noi nu este o problemă că plouă, problema este că lipseşte vibe-ul care ne ajută pe noi, soarele.

Locaţia este publică, noi suntem deschişi, poate să vină oricine să vorbim, să vadă motocicletele, să mănânce un balmoş tradiţional.

Traseul paradei porneşte de la baza pârtiei Şoimul din Gura Humorului, continuă cu oraşul Gura Humorului şi ajunge până la Mănăstirea Humorului. Noi suntem unul dintre puţinele cluburi moto de pe această planetă în care membrii sunt foarte credincioşi. Noi credem, noi suntem creştin ortodocşi. De aceea facem parada între Voroneţ, pârtia Şoimul fiind în cartierul Voroneţ şi Mănăstirea Humorului”, a motivat Andrian Fabian, preşedintele Asociaţiei Ruskie Motoţiclistî, traseul ales.

Şi motocicliştii sunt în trafic

Pentru Maria Andrian, motociclistă din Bucovina, din Gura Humorului, mersul cu motocicleta este o pasiune.

„Şi soţul este motociclist, mersul pe două roţi este un mod prin care ne simţim liberi, trăim, ca orice alt sport care îţi produce adrenalină. Am fost şi excursii mai mari pe motocicletă, am mers până în Crimeea. Am vrut neapărat să mergem acolo şi să vedem cum sunt oamenii. Sunt nişte oameni extraordinari. Peste tot pe unde am fost am cunoscut oameni minunaţi.

Astăzi vom porni într-o paradă până la Mănăstirea Humorului pentru că dorim să arătăm că şi noi suntem în trafic. Avem speranţa că va fi un sezon frumos, lipsit de incidente şi accidente. Vom fi în trafic până în toamnă, când vom încheia acest frumos sezon. Ne dorim să fie totul bine, să fim cu toţii sănătoşi şi să ne întâlnim pentru a ne putea îmbrăţişa cu drag”, este dorinţa Mariei Andrian.

Bucovina, zona cea mai frumoasă din România

La festivitatea de deschidere a evenimentului a luat parte şi Alexander Vasiliev, consilier al Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Diplomatul rus s-a arătat încântat de frumuseţea zonei.

„Mulţumesc pentru această ocazie de a fi printre voi, oameni curajoşi. Sunt pentru prima dată la un astfel de eveniment şi mă bucur că sunt aici, în zona cea mai frumoasă din România, o zonă foarte interesantă pentru că păstrează tradiţiile adevărate şi rugăciunile sale şi îmbogăţeşte tradiţiile prin intermediul culturii altor popoare.

A fost o mirare pentru mine când am aflat că există şi în România Clubul Ruskie Motoţiclistî, este un semn că influenţa ţării mele nu este numai economică sau culturală, ci şi sportivă. Motocicliştii sunt oamenii care au tradiţii proprii, sunt mai multe cluburi internaţionale şi după părerea mea este foarte bine pentru relaţiile între popoare.

Este un eveniment organizat de oameni interesanţi şi foarte credincioşi, este un eveniment foarte interesant din punct de vedere al susţinerii culturii şi tradiţiilor. Mă bucur că suntem împreună şi vă doresc în primul rând sănătate, prosperitate şi un cer senin”, a fost mesajul diplomatului Alexander Vasiliev, consilier la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti

România poate fi promovată şi de motociclişti

Printre participanţi s-a numărat şi Tudor Afanasov, preşedintele Camerei de Cooperare Economică şi Culturală Româno - Rusă (CCECRR), instituţie care a organizat la Gura Humorului o masă rotundă intitulată „România – Rusia în noi formate de cooperare”, cu scopul de a crea o legătură între oamenii de afaceri din România, Bucovina şi cei din Federaţia Rusă, legătură între oameni care vor să viziteze Rusia, sau pentru cei din această țară care vor să vină în vizită în România, în Bucovina.

„Dacă, de multe ori, mergând în est, auzeai foarte puţine lucruri despre România, Fabian Andrian a reuşit să ducă steagul ţării noastre foarte sus. Dacă noi ca şi Cameră încercăm să realizăm punţi economice şi culturale cu Rusia şi cu alte state, Fabian a reuşit să creeze punţi frăţeşti cu o echipă extraordinară şi a arătat că România, într-adevăr este, a fost şi va fi o ţară mândră, puternică, respectată. Şi acest lucru se datorează şi tuturor motocicliştilor din România care, acolo unde merg, duc steagul nostru şi vor să ne promoveze”, a spus Tudor Afanasov.

Din partea Camerei de Comerţ România - Rusia, Tudor Afanasov a oferit Asociaţiei Ruskie Motoţiclistî un mic dar simbolic ca dovadă a aprecierii, o diplomă aniversară şi semnul CCECRR pe care îl oferă celor „care depun eforturi în crearea de punţi, depun eforturi în promovarea României, depun eforturi în promovarea relaţiei bilaterale cu Federaţia Rusă. Voi aveţi o misiune extrem de importantă, aceea de a arăta că prin dialog, prin diplomaţie, prin diplomaţia bike-rilor, lucrurile se pot rezolva. Lipsa dialogului nu ne ajută. Continuaţi dialogul pe motoare, menţineţi echilibru şi să avem un cer senin”, a fost îndemnul lui Tudor Afanasov.