În teren

Secretarul de stat la Ministerul Sănătății Andrei Baciu şi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au făcut, vineri după-amiază, o vizită de lucru în municipiul Rădăuți. Baciu și Flutur au fost întâmpinați la sediul administrației locale rădăuțene de primarul Bogdan Loghin și au participat la o întâlnire cu reprezentanții deliberativului local și cu conducerea spitalului din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost prezentate și dezbătute o serie de probleme cu care se confruntă unitatea spitalicească din municipiu, iar primarul Loghin a solicitat sprijinul Ministerului Sănătății pentru realizarea unor proiecte ambițioase, cum ar fi construcția spitalului de infecțioase, renovarea și extinderea compartimentului de Ortopedie, a blocului operator și modernizarea secției Interne. După întâlnirea de la primărie, secretarul de stat Baciu, împreună cu președintele Flutur, a vizitat centrul de vaccinare anticovid din centrul municipiului Rădăuți, unde s-au interesat de ritmul de vaccinare și solicitările care au venit din partea populației.

Secretarul de stat la Ministerul Sănătății Andrei Baciu a declarat: „Județul Suceava este un exemplu pentru toată România. Sucevenii au trecut printr-un an cum puțini au trecut în România. Faptul că lucrurile arată mai bine astăzi este grație eforturilor pe care toți locuitorii le-au făcut, corpul medical în primul rând, dar la fel de important, autoritățile locale. Fără un parteneriat între autoritățile centrale şi cele locale nu ajungi să ai rezultate. Județul Suceava are aceste particularități geografice în care comunitățile nu sunt reunite în zone metropolitane importante, ci mai degrabă în comunități restrânse. Cu toate acestea, grație eforturilor făcute de administrațiile locale, în ultimele zile a crescut prezența la vaccinare. De aceea aș saluta eforturile făcute de Consiliul Județean, de Prefectură, de DSP, de primării, în colaborare cu corpul medical, cu medicii și asistentele. Toate aceste eforturi din ultimele săptămâni încep să se vadă, eforturi care vor duce la revenirea la o viață normală”.

Flutur: „Doresc să mulțumesc pentru efortul uriaș, pentru că aici a fost un spital Covid care a fost în linia întâi pe frontul pandemiei”

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat: „Domnul secretar de stat Baciu a fost alături de noi în toată această perioadă grea de pandemie cu ajutoare consistente. Știu bine cum au debutat lucrurile și de fiecare dată când i-am cerut sprijinul a fost alături de noi. Am avut o întâlnire de lucru la Primăria Rădăuți pentru că noi dorim să impulsionăm pe cât se poate, respectând opinia populației, ca procentul persoanelor vaccinate să crească pentru siguranța oamenilor în perioada următoare. De aceea am avut multe acțiuni de explicare către populație pentru că au fost multe semne de întrebare… Vreau să mulțumesc corpului medical, și dacă suntem la Rădăuți, doresc să mulțumesc pentru efortul uriaș, pentru că aici a fost un spital Covid care a fost în linia întâi pe frontul pandemiei, alături de spitalul din Suceava. Am numai recunoștință pentru cadrele medicale, pentru DSP și nu în ultimul rând pentru primăria de la Rădăuți pe care o văd extrem de interesată, extrem de implicată. Am discutat și despre investiții în sănătate cu secretarul de stat, despre proiectele pregătite de primărie, proiecte de aproape cinci milioane de euro, proiecte pentru extinderea și modernizarea spitalului, deocamdată proiecte pentru Compania Națională de Investiții, dar noi ne dorim să se treacă și pe fonduri europene”.