Premieră în Justiție

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, din Suceava, a dat în judecată statul român pentru că nu a rezolvat problema animalelor care sunt chinuite, maltratate, aruncate în stradă, prin râpe, canale, condamnate la frig și la moarte.

Un judecător i-a dat dreptate și obligă statul român să plătească daune morale pentru nerezolvarea acestor situații dramatice.

Decizia este o premieră pentru justiția din România.

Ștefan Mandachi a relatat pe pagina sa de Facebook cum a început acest proces și decizia care s-a luat, precizând că suma primită, de 100 de lei, deși e infimă ca valoare, are un simbol uriaș.

"De-a lungul anilor, am câștigat prin muncă milioane de euro, am contribuit cu alte (și mai multe multe) milioane la bugetul de stat, dar rar mi-a fost dat să trăiesc o astfel de bucurie la <câștigarea> sumei de 21 EURO (100 lei).

Anul trecut am dat Statul român în judecată pentru ororile la care sunt martor în mod constant, peste tot în țară: sute de animale chinuite, câini maltratați, aruncați de pe bloc, petarde înfipte în urechile animalelor, pui zvârliți în râpe, văgăuni și iazuri, condamnați la foame, frig, moarte. În urma probatoriului administrat în fața instanței, în care am descris scenele de Evul mediu la care sunt obligat să asist atunci când găsesc animale schingiuite sau abandonate, judecătoarea a hotărât că am dreptate: statul îmi datorează DAUNE MORALE în valoare de 100 lei întrucât trebuia (și putea) să rezolve demult problema și l-a durut în pix. Suma este infimă, dar simbolul este gigantic. (Felicitări avocat Daniel Zoita).

Au fost interogați sub jurământ mai mulți martori, care au confirmat cu mâna pe Biblie, cum procedez eu de ani încoace: culeg suflete neprihănite de pe străzi, primesc acasă de la oameni animale flămânde, însetate, bătute și hăituite, care nu ar trebui să se nască dacă primăriile de prin comune și-ar face datoria și dacă infractorii agresivi fără creier, care abandonează și agresează animale, ar fi băgați la zdup de către poliție (constituie caz penal orice chinuire a animalelor)", a explicat Ștefan Mandachi.

El afirmă că hotărârea judecătorească, dată în primă instanță, îl motivează și îi dă încredere.

“În primul rând, Justiția îmi redă încrederea în societatea în care trăiesc.

Am încredere nu doar în lupta mea pentru protecția animalelor, ci și în alte potențiale lupte cu alte abuzuri ale statului prin organele sale. N-o să rabd niciodată ca un prost, o să-mi exercit cu vehemență drepturile.

Fraților, o astfel de hotărâre constituie precedent judiciar. Începând de astăzi, puteți să vă adresați instanțelor și să invocați hotărârea 837/2021. Cereți daune morale, este dreptul vostru! Drepturile voastre sunt scrise în Constituție, nu vă mai temeți, că nu vă mănâncă bau-bau! În fața unei instanțe de judecată, Statul este tot un subiect de drept, n-are o statură mai mare”, a mai spus Ștefan Mandachi.

Omul de afaceri sucevean este cunoscut de mulți ani în calitate de susținător al drepturilor animalelor, el fiind implicat în ultimii ani în numeroase acțiuni de protecție a drepturilor animalelor, în acțiuni de salvare a lor și de sterilizare, la fel ca și mama sa, Jeni, de la care a “moștenit” această implicare. De altfel, în memoria ei a și înființat o fundație umanitară care-i poartă numele, a făcut campanii de ajutorare a câinilor fără stăpân, dar a inițiat campanii și pentru cai și urși.

"Știu că sunt mulți indivizi care mă ceartă că animalele sunt mai puțin importante decât oamenii, de ce mă agit? Însă mă întreb pe bună dreptate: ce om care urăște animalele ar putea iubi cu adevărat oamenii?", a concluzionat Ștefan Mandachi, care a devenit foarte cunoscut la nivel național după inițierea protestului “România vrea autostrăzi!” și pentru că a făcut primul metru de autostradă din Moldova.