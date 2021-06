Ce părere ai despre...?

Circulația rutieră supraaglomerată a municipiului Suceava preocupă tot mai mult autoritățile și rămâne un subiect de discuție plin de năduf pentru conducătorii auto din oraș. Cozile interminabile de mașini de pe bulevardele principale la orele de vârf sau la intrarea în oraș la orele dimineții i-au făcut pe cei abilitați, din primărie sau poliție, să caute soluții pentru rezolvarea problemei. Un plan apărut în anii din urmă și care, declarativ, în acest mandat al conducerii primăriei urmează a fi pus în aplicare prevedea introducerea sensurilor unice pe cele două bulevarde importante ale orașului, cu deplasare pe bdul 1 Dec. 1918, 1 Mai, Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu spre cartierul Burdujeni, întoarcerea propusă a se realiza pe la Piața Mare, Teatrul Municipal, Str. Mărăști și bdul George Enescu. Am ieșit în stradă pentru a-i întreba pe suceveni care e părerea lor despre această încercare de fluidizare a traficului și iată ce ni s-a răspuns.

”Până la alte soluții, sensurile unice sunt singurele care pot fluidiza circulația”

L-am întâlnit în debutul intervievării noastre pe Radu, care fiind conducător auto experimentat ne-a răspuns: ”Pentru moment, până la alte soluții, sensurile unice sunt singurele care pot fluidiza circulația. Cred că este o idee bună, dar depinde cum se va face acest lucru, pentru ca eu șofer să resimt o facilitate în circulație, să nu mă plimb mult, să nu ocolesc prea mult, să fac distanțe prea mari. Dacă există o gândire tehnică, afirmația mea este: Da, sunt bune, trebuie făcute”, în timp ce Alexandru, mai puțin edificat într-ale circulației rutiere, ne-a spus: ”Mă pricep mai puțin la aceste lucruri, dar cred că ar fi un mod bun de gestionare a traficului. Pe un singur sens de mers ai o mai mare siguranță în circulație și fluiditate mai bună. Cred, acum depinde și de participanții la trafic cu înțeleg lucrul ăsta. Da, un lucru bun, numai să dea Domnul să se întâmple...”

Adrian vine din Londra, unde marea majoritate a arterelor și-au schimbat modul de circulație în ultimii ani. El ne-a transmis: ”Cred că ar fi bine, la Londra majoritatea străzilor sunt cu sens unic și chiar dacă sunt mai multe mașini decât aici, circulația e mai bună decât în Suceava. Cred că ar fi o soluție bună. Ceva ar trebui făcut cu mașinile parcate și nefolosite, cred că asta ar ajuta foarte mult. Cred că ar fi bine și am înțeles că vor să anuleze și aceste două treceri de pietoni care sunt periculoase. E singura soluție pentru că oricum nu mai au cum să lărgească străzile.”

”Poate ei fac studii mai amănunțite decât mine, dar eu nu aș crede că ar funcționa”

Experiența de taximetrist îi dă dreptul lui Aris să nu fie atât de optimist în această privință: ”Nu știu, poate ei fac studii mai amănunțite decât mine, dar eu nu aș crede că ar funcționa. Infrastructura orașului nu-i potrivită pentru o astfel de organizare, vor fi mulți nemulțumiți, vor trebui să înconjoare jumătate de oraș pentru a ajunge acasă. Probabil că dacă se va implementa acest lucru și lumea va fi mulțumită, va merge așa în continuare, dacă nu, probabil că vor renunța la acest plan. Dar ceva trebuie făcut, pentru că e sufocat orașul”, în timp ce Valerică are ceva rezerve în privința acomodării șoferilor: ”Cred că pentru început va fi foarte greu, până se va acomoda lumea cu noul sistem de circulație. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, orașul ăsta e sufocat de mașini, fără locuri de parcare, cu trotuarele ocupate de mașini. Ar fi o idee bună, nu aș putea să vă spun ce se va întâmpla atunci, dar oricum un an de zile va fi greu la început. Va fi greu, eu stau la artera cu sens unic Alexandru cel Bun, care este extraordinar de aglomerată și cu o ieșire greoaie la hotel Balada. Acum am înțeles că vor să facă o anexă, o centură pe deal, care să iasă direct la Ipotești, dar nu o văd bună, pentru că sunt probleme mari cu dealul.”

Adrian și Ionuț au sesizat anumite zone înguste de pe aceste trasee, unde cred ei că vor fi probleme. ”Da, cred că ar fi o idee bună. Numai că sunt zone care nu cred că ar face față traficului, ar fi aglomerație și mai mare”, a spus Adrian, în timp ce Ionuț a adăugat: ”Eu cred că e ok, mai fluidizează traficul destul de aglomerat. Majoritatea străzilor sunt mai înghesuite însă pe partea cealaltă, în legătură cu bulevardul George Enescu, pe la sensurile giratorii și în alte puncte. Dar în rest e bine ce vor dumnealor să facă.”

Trecerea acestor trasee aglomerate prin zona veche a municipiului o face pe Sorina să creadă că vor apărea probleme la structurile de rezistență ale imobilelor vechi: ”Trebuie foarte bine să se vadă dacă circulația mare care se va crea pe anumite artere nu va afecta structura de rezistență de la construcțiile vechi ale orașului. Să se facă acest lucru, dar să fie consultați și cei de pe traseul pe care îl stabilesc.”

”Problema mare o reprezintă faptul dacă au apucat să facă vreun studiu în sensul ăsta”

Unii dintre interlocutori au pus factorul științific pe primul plan și cred că doar un studiu serios ar arăta dacă soluția este fezabilă în acest moment. Cătălin ne-a spus: ”Probabil se va face o fluidizare a traficului, pentru că în Suceava la orele de vârf este un trafic destul de intens. Dacă este o idee bună și poate fi aplicată, nu ar fi rău. Dar mă gândesc că trebuie un studiu făcut, pentru a ști modul în care trebuie realizate aceste sensuri unice”, în timp ce Florin crede că ăsta ar fi deocamdată demersul pe care cei responsabili ar trebui să-l facă: ”Sigur că este o soluție, însă problema mare o reprezintă faptul dacă ei au apucat să facă vreun studiu în sensul ăsta, pentru că ăsta e primul lucru care se face. Dacă există vreun studiu care consideră că este benefic, ar fi o treabă minunată. Ieri discutam cu cineva că nu mai e loc să lărgească arterele de circulație în oraș și atunci trebuie găsită o soluția la acest număr mare de mașini zilnic în trafic.”