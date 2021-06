Ce părere ai despre...?

În urma câtorva eșecuri ale echipei naționale de fotbal, ultimul meci fiind soldat cu scorul de 0-1 în fața echipei Angliei, ne-am gândit să-i întrebăm pe suceveni despre părerea lor legată de echipa națională de fotbal și despre cum privesc și interpretează ei aceste rezultate. Răspunsurile nu au întârziat să apară, mai ales că la fotbal toată lumea se pricepe. Eforturile noastre de a încerca să stăm de vorbă cu o femeie pe acest subiect nu au fost răsplătite până la urmă, interlocutoarele nedând curs invitației noastre de a discuta pe acest subiect.

”Dacă merg așa înainte, sunt vai de capul lor”

Romeo crede că rezultatele pozitive nu pot apărea din cauza lipsei valorii lotului de jucători: ”E după valoarea noastră, nu suntem atât de buni pe cât ne credem. Indiferent de ce antrenor aducem la echipa națională, indiferent de tactică, ofensivă sau defensivă, nu avem valoare în jucători, valoarea lor e scăzută. Unde avem jucători la echipe mari, prin subsolul clasamentului, echipe gen Parma? Nu mai avem un Chivu, un Mutu, să joace pe la Chelsea, Inter... Au fost vremuri, nu mai sunt. Trebuie reconstrucție, de la copii și juniori, să se ia exemplul academiei lui Hagi și să se construiască centre pentru copii și juniori. Dacă nu pornim de jos, nu avem cum să facem performanță”, în timp ce Gheorghe are o părere apropiată: ”Dacă merg așa înainte, sunt vai de capul lor. Sunt 3 meciuri pierdute, ori nu au profesor și nu are cine-i învăța, ori nu se uită ei la ceilalți cum joacă. Sunt talentați, nu sunt proști, dar nu e concepția, nu i-a învățat cineva că trebuie să aibă legătură unul cu altul, dai în minge așa ca să scapi de ea? E vorba de jocul de echipă, alții au un joc legat, ai noștri nu s-au uitat la ei, sau umblă la discotecă...”

Nemulțumit pare și Mihai, care crede că jucătorii nu răspund solicitărilor antrenorului: ”Slabă, foarte slabă. Foarte, foarte slabă. În meciul cu Anglia a mai fost câte ceva, dar în meciul cu Georgia a fost un dezastru. Cred că lipsește un antrenor care să se impună în fața jucătorilor, că Mirel Rădoi nu poate face față. Trebuie un Șumudică, un Mircea Lucescu. Trebuie cineva care să se poată impune în fața lor, pentru că ei au primit bani mulți și la un moment dat au dat-o în bălării. Unii dintre ei au luat drept model comportamentele proaste ale fostelor vedete din fotbalul românesc și nu le face bine asta. Ne trebuie jucători care să fie mândri că luptă sub tricolor.”

”Eu zic că, cu ajutorul lui Dumnezeu, e pe drumul cel bun”

Dorin vede un pic altfel lucrurile și crede că echipa începe să joace ceva: ”Eu zic că, cu ajutorul lui Dumnezeu, e pe drumul cel bun. Meciul de aseară a demonstrat asta, a arătat un pic de calitate. Suntem cu toții iubitori ai echipei de fotbal și sperăm în rezultate cât mai bune. Aseară am arătat curaj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă. Poate cu un pic de atenție acolo, era egal. Sperăm ca pe viitor să avem și rezultate, mai ales că acum avem și stadioane. E important ca acum să avem și echipe”, iar Ovidiu crede că s-a început deja o reformă, dar trebuie susținută cu muncă: ”Echipa națională de fotbal a României este în formare deocamdată, valoare puțină și trebuie muncă mai multă. Nu avem talente, de asta suferă naționala României, și atunci trebuie muncă mai multă. Eu cred că jucătorii sunt de vină, nu antrenorul. Nu sunt chiar așa de buni pe câtă e reclama...”

”Avem nevoie de o altă școală de fotbal”

L-am întâlnit pe stradă pe Jegoș, care încearcă și el să înțeleagă ce se întâmplă cu această generație fotbalistică a României: ”Aseară m-am uitat la meci și merge prost echipa, nu e coeziune. Probabil că nu avem jucători care să joace la echipe mari din Europa, și asta se vede clar. Am văzut echipe ca Georgia, Armenia, Albania, care au jucători la echipe de club mai bune, care joacă în cupele europene. Noi ne lăudăm cu jucători care joacă la echipe ce au retrogradat acum și e clar că echipa merge prost. Ne miră faptul că mare parte din jucătorii naționalei sunt din echipa U 21 care a avut rezultate spectaculoase în urma cu câțiva ani, iar rezultatele nu sunt astăzi. Poate o fi căciula prea mare, nu știu. A fost entuziasmul tinereții atunci. În Rădoi am avut mari speranțe, dar cred ca e și inspirația de moment, sunt multe. Nu știu cât de mult se investește în echipa națională și cât de motivați sunt jucătorii să joace la națională. Eu am prins și perioada anilor 90 când așteptam meciurile echipei naționale și ne bucuram. Acum cred că nu sunt rezultate și nici nu vor fi prea curând.”

Daniel crede că renașterea poate veni pornind de jos, de la selecție și școli de fotbal pentru copii: ”Sperăm acum să facem o impresie bună la toate amicalurile astea pe care le mai avem, că doar cu astea am rămas. Campionatul Mondial pierdut, Campionatul European pierdut, tinere talente din urmă nu prea vin. Avem nevoie de o altă școală de fotbal, care să se axeze mai mult pe pregătirea copiilor, să luăm exemplul străinilor și să încercăm să punem în practică și aici. La noi există școala de fotbal a lui Gheorghe Hagi, dar nu cred că e destul atât. E nevoie de o selecție mult mai bună a copiilor și o pregătire bună a lor.”

Pe cei mai mulți însă îi doare pierderea unei generații de aur, care propulsase fotbalul românesc pe primele locuri ale lumii. Florin încheie cu nostalgie: ”A fost echipa de aur, Hagi, Adrian Ilie, nu știu dacă o să mai avem peste 20 de ani așa ceva.”