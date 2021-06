Performanță

Olimpicul internațional „de aur” David-Corneliu Turturean a fost desemnat șef de promoție al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” (CNSCM) Suceava, promoția 2021. Tânărul a spus în cadrul cursului festiv, desfășurat de elevii de la „Ștefan cel Mare” joi, 3 iunie, la Cetatea de Scaun a Sucevei, că este mândru pentru că „înțelepciunea, inteligența emoțională și gândirea analitică a profesorilor noștri se vor putea reflecta în societate prin... chiar noi, cei de aici, în anii ce urmează”.

David Turturean va urma cursurile Massachusetts Institute of Technology (MIT) în SUA, unde se va pregăti 4 ani pentru obținerea unei diplome de licență în Fizică. „Mă gândesc și la opțiuni secundare, pe lângă cea principală de fizică, deoarece sistemul universitar de acolo îmi permite să o fac (spre exemplu, să mă specializez și în Știința Materialelor sau în Științele Pământului). Pe mai departe, vreau să mă implic în cercetare, însă la momentul acesta nu cunosc exact în ce fel de cercetare. La MIT voi avea oportunitatea să explorez multe posibilități în acest sens”, ne-a spus David.

„Fără momentele grele, nu există vremuri bune. Doar din aceste... mari încurcături, învățăm cele mai puternice lecții”

La cursul festiv, șeful de promoție a spus că este mândru că, uitându-se în jur, „văd viitori doctori, ingineri, avocați, polițiști – și nu numai - la care voi putea să apelez cu încredere în viitor. Sunt atât de mândru că sunt înconjurat de viitori adulți inimoși, muncitori și dornici de schimbare. (...)Mă bucur că pentru o ultimă dată am putut să ne adunăm în Cetatea de Scaun a Sucevei, fortificată chiar de către cel al cărui nume îl poartă liceul nostru, dar și noi, mereu în suflet. Fie ca spiritul triumfător al domnitorului Ștefan cel Mare să ne călăuzească mai departe în viață și să ne aducă aminte de unde am plecat. Pentru că, din păcate, mulți dintre noi vom pleca, nu e așa?”

Tânărul și-a adus aminte și de numeroase momente petrecute în colegiul în care a studiat din clasa aV-a și până în clasa a XII-a: „de la un piticot care se mișca prin marea de sacouri negre înfricoșătoare mai înalte decât mine, am trecut chiar eu la stadiul de sacou înalt și înfricoșător. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentele petrecute la școală cu foștii colegi în clasele V-VIII și cu actualii colegi, în a IX-a, în a X-a, în primul semestru din a XI-a, în prima săptămână din al doilea semestru din a XI-a... Cred că nu trebuie să vă aduc și eu aminte că experiența noastră de liceu a fost marcată de situații nemaiîntâlnite, dramatice și pur și simplu dificile, nu-i așa? Însă, sper că nu vom uita aceste întâmplări. Fără momentele grele, nu există vremuri bune. Doar din aceste... mari încurcături, învățăm cele mai puternice lecții: să îi prețuim pe cei din jur, să valorificăm fiecare moment, să cunoaștem importanța implicării fiecăruia în momente de criză (și nu doar când ni se cere să scriem despre asta în simularea la română). Fie ca această experiență să fie una pregătitoare pentru lumea în care CNSCM ne lansează, lumea din jurul nostru tot mai dinamică și imprevizibilă”.

Tânărul sucevean „de aur” a mai spus că anii de liceu au fost o cursă „nu cu ceilalți, ci doar cu noi înșine – sau, cel puțin, așa ar fi trebuit să fi fost de la început, în mod ideal. Poate aceasta sună ironic venind chiar din partea șefului de promoție, însă sunt convins că toți de aici știm că există linii de sosire mai importante, pe care le vom atinge de-a lungul anilor, individual, fiecare, în proprii pași”.

Performanță la cel mai înalt nivel

De-a lungul anilor de liceu, David-Corneliu Turturean aobținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2019, aur la Olimpiada Internațională de Astronomie (IAO) 2018, aur la Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics 2020 (GeCAA, echivalentul IOAA în vreme de pandemie). IOAA și GeCAA au avut același board internațional în spatele organizării. La IOAA 2018, David a obținut medalie de argint. În clasele a IX-a – a XI-a, s-a calificat, anual, la 5-6 olimpiade naționale, unde a obținut, în timp, mai multe rezultate: de la diplome de participare și mențiuni, la medalii de bronz, argint și aur. „Nu este mereu <roz> la competiții, însă participând am descoperit mereu lucruri noi și mi-am dat seama ce îmi place mai mult sau mai puțin”, a completat David.

Pe lângă Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, a mai fost calificat de mai multe ori la Olimpiada Națională de Fizică (anual, clasele VI-XII), la Olimpiada Națională de Informatică (anual, clasele VI-XI), la Olimpiada Națională de Matematică (clasa a IX-a, a X-a și a XII-a (în a XI-a olimpiada județeană a fost anulată)), la Olimpiada Națională de Chimie (clasa a IX-a, a X-a), la Olimpiada Națională de Științele Pământului (clasa a X-a, clasa a XI-a).

În 2019 (în clasa a X-a), tânărul s-a calificat în lotul lărgit al României în vederea selecției echipei României pentru Olimpiada Internațională de Științele Pământului. În clasa a XI-a, s-a clasat, la nivel național, pe locul 10 din 1.286 de elevi la secțiunea „Performanță” (unde participă elevii de liceu) a Olimpiadei Județene de Lingvistică.

Mulțumiri profesorilor

David Turturean le mulțumește profesorilor din timpul liceului, deoarece, spune el, doar cu ajutorul lor a reușit să realizeze performanță, profesorii fiind foarte implicați și mereu dornici să îl sprijine pe toate planurile. „Sunt convins că ei au fost vitali în dezvoltarea mea: profesor de fizică mi-a fost Sorin Golda, de matematică - Marchitan Marius, de română - Șandru Andreea-Ionela, de informatică (și dirigintă) - Costineanu Raluca, de geografie - Epure Loredana, de chimie - Cojocariu Florin, de biologie - Constantineanu Carmen. Profesorul de astronomie, care m-a îndrumat din clasele primare și până acum, este prof. dr. Crăciun Petru, inspector școlar pentru disciplina fizică la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, profesorul îndrumător al Cercului de Astronomie de la Palatul Copiilor Suceava. Le mulțumesc tuturor din toată inima”, a concluzionat ștefanistul - șef de promoție - David Turturean.