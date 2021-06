Copil-poveste

Suceveanca Mara Emilia Frunză, în vârstă de 10 ani, a obținut primul loc la un concurs internațional de dans din Croația, devenind campioană europeană la dans contemporan (la categoria ei de vârstă), la International Dance Open Zagreb.

Fetița s-a născut în municipiul Suceava (în august 2010) și la vârsta de 3 ani s-a stabilit cu părinții în Jersey Channel Islands.

Mara, copil-poveste, a început să ia primele lecții de dans la vârsta de 4 ani, după ce părinții ei și-au dat seama că este atrasă de dans, de artă.

Însă totul a luat un alt sens atunci când în Jersey s-a organizat Dance World Cup și Mara (avea atunci 5 ani) a întâlnit lotul României, în care erau fetițe talentate ce au cucerit juriul și publicul cu performanțele lor. Văzând ce pot să facă româncele, Mara și-a zis că într-o zi va fi și ea pe scenă, pe podium, va lua medalii, la fel ca și „minunile de româncuțe” pe care le văzuse la acel campionat mondial de dans.

Dacă micuța Mara din Suceava vorbește mai puțin de sacrificii, și mai mult de bucuria de a fi primit aplauze și medalii, părinți ei ne-au spus că ultimii ani de pregătire au fost grei, cu multă muncă, cu sacrificii, cu lacrimi și durere, dar cu o dorință arzătoare de a reuși, de a ajunge în vârful piramidei.

Competiții, medalii, diplome

Mara Emilia Frunză a participat la numeroase concursuri anuale, unde a obținut medalii și diplome, printre care amintim „Jersey Dance Awards”. La fiecare ediție a acestui concurs, suceveanca a urcat pe podium, obținând locul I și II la diferite categorii de dans (AcroDance, Balet, modern). În anul 2019, la 9 ani, a participat la Dance World Cup (Portugalia), unde a obținut locul VI din 67 de țări participante. Anul acesta, ca o încununare a eforturilor din ultimii ani, Mara s-a calificat în finala campionatului mondial de dans, ce va avea loc în luna august, în Regatul Unit.

Pandemia și izolarea nu au oprit-o pe Mara să își urmeze visul de a deveni campioană, astfel că și-a transformat camera în studio de dans, și de dimineață și până seara a exersat și a dansat. Este un foarte bun autodidact. Mare i-a fost bucuria când a aflat de posibilitatea de a face cursuri de dans online, unde a întâlnit-o pe Cezara Blioju (instructor coregraf de dans contemporan), care o inspiră, îi dă încredere, în dă putere de a merge mai departe, de a-și urma visul sau, pentru că, spune ea, „nimic nu e greu, dacă faci cu pasiune”.

„Bucovina este <acasă>, locul de care ne este foarte dor”

Cu multă ambiție, micuța dansatoare s-a mobilizat și, de la mii de km distanță, online, a început cursurile de dans, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Ajutată de coregrafa Cezara Blioju, mica dansatoare născută în Suceava - Mara Emilia Frunză - a obținut locul I la dans contemporan, la Concursul Internațional de Dans, în finala de la Zagreb – Croația, devenind astfel campioană europeană la dans contemporan, la categoria ei de vârstă.

„Dacă există dorință și pasiune se poate face performanță, chiar dacă fetița nu și-a întâlnit coregraful nici măcar un minut în studioul de dans. Visul Marei continuă, cu multă muncă și perseverență, iar dorința cea mai mare este să performeze și pe scena din România, să își întâlnească instructorii de dans, pentru a le putea mulțumi personal pentru magia ce au creat-o online, pentru dedicare, pasiune și răbdare. România rămâne parte din sufletul ei, contribuind la succesul și evoluția Marei, iar Bucovina este <acasă>, locul de care ne este foarte dor”, ne-a spus Corina Frunză, mama Marei.

„Mara este un copil sensibil, muncitor, cu o ambiție fără granițe”

Micuța dansatoare este foarte frumos descrisă și de instructorul ei coregraf de dans contemporan, Cezara Blioju (Independent Arts București): „Mara este o creatură specială, iar pentru mine, ca instructor coregraf, a fost printre foarte puținele realizări din pandemie. Am cunoscut acest copil cu ochișori curioși în Jersey, în timpul unei finale mondiale Dance World Cup. Când am ajuns cu echipa României în Jersey, am realizat că există o comunitate frumoasă de români care ne-au primit cu brațele deschise în <noua lor casă>. Printre ei se afla și familia Frunză. Pe atunci, Mara era mică și se uita admirativ la fetițele din România pe care le antrenasem pentru concurs. Iată că viața ne oferă surprize și ne apropie de oamenii potriviți. După ani de zile, a venit pandemia, dar din izolarea sufocantă am reușit să creăm o legătură atât de strânsă, atât la nivel emoțional, cât și la nivel profesional”.

Coregrafa povestește că a început cu plăcere să facă cursuri de dans contemporan online cu Mara, păstrând și amintirea acelui copil pe care l-a cunoscut cu ani în urmă, care își dorea să danseze precum fetele românce pe care le văzuse pe scena din Jersey. „Iată că a reuși. După un an de dans online, acest suflețel a reușit să urce pe podiumuri, așa cum își dorise. Din experiența cu Mara, am realizat că viața nu este atât de amară pe cât pare și că Dumnezeu ne aduce pe calea potrivită, alături de oameni potriviți. Mara este un copil sensibil, muncitor, cu o ambiție fără granițe. Sper ca într-o buna zi să o pot vedea dansând și pe scenele din România”, a completat Cezara Blioju.