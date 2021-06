Învățământ

Studenții secției de Științe Gastronomice din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară din USV au avut parte vineri de o demonstrație gastronomică de excepție. Un chef francez a fost cel care a gătit în fața lor două rețete rafinate din carne de somon și miel, trezind interesul nu numai al studenților, ci al tuturor celor care au participat la acest cu adevărat eveniment. Demonstrația de gastronomie a avut loc în cadrul cantinei-restaurant a universității și a fost organizată de conducerea Facultății de Inginerie Alimentară din USV, în frunte cu decanul instituției, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian.

Inițiativa de a-l invita la Suceava pe celebrul bucătar David Contant a apărut ca urmare a dorinței conducerii facultății ca studenții noului program de învățământ Științe Gastronomice să poată lua contact cu marea bucătărie promovată de chefi experimentați din alte țări cu mare tradiție în acest domeniu.

David Contant vine din Franța și este un masterchef cu o mare experiență în domeniu, experiență pe care o împărtășește de mai bine de 10 ani și celor care râvnesc la acest titlu și învață de la acesta secretele bucătărie franțuzești la București. Prezența sa în mijlocul studenților și al cadrelor universitare din acest domeniu a trezit un viu interes și a alimentat curiozitatea acestora în privința modului inedit de preparare a peștelui sau a cărnii de miel. Rețetele prezentate de el au fost urmărite cu mare atenție, începând de la modul de preparare a sosurilor și până la prepararea cărnii timp îndelungat, la o temperatură constantă de 75 grade în cazul celei de miel, preparată prin tehnica sous-vide, o tehnică uzitată tot mai mult în bucătăria moleculară.

Bucătărie la un nivel modern pentru studenții facultății sucevene

Bucătarul francez reprezintă una dintre cele mai proeminente structuri ale gastronomiei care își desfășoară activitatea în România, având o vastă experiență în bucătăriile lumii precum cele din Franța, China, Statele Unite sau Emiratele Arabe. El le-a dat prilejul studenților Facultății de Inginerie Alimentară să vadă un adevărat expert în arta culinară în acțiune, speranțele fiind ca peste 10 ani, din câmpul muncii să vină ei alături de școala care i-a format, pentru a da demonstrații gastronomice viitorilor studenți.

Produsul alimentar sous-vide pregătit de David Contant a beneficiat de un tratament termic în cadrul căruia au loc foarte multe transformări, total diferite de cele care au loc prin fierberea clasică, iar stabilirea temperaturii optime de preparare stă la baza unui studiu științific.

David Contant ne-a explicat viziunea sa în domeniu: ”Am venit astăzi aici pentru a le arăta studenților metodele de preparare moderne din gastronomie, disponibile astăzi. Cred că este foarte important pentru România să pregătească astfel de programe cu un nivel exigent în privința pregătirii alimentare, care intră în același pachet educațional cu bunele maniere în bucătărie, de servire și așa mai departe, pentru că în România există deja o clientelă exigentă în privința gusturilor culinare. E posibil astăzi ca un student român să aibă posibilitatea să meargă în Franța sau în Anglia și să fie deja pregătit, să aibă deja baza în fața unor astfel de provocări.”

Anca Burac se află la a treia facultate și s-a înscris la acest program de studiu pentru că vrea să administreze o afacere.

”M-am înscris la această facultate pentru că vreau să învăț să gătesc lucruri complete și corecte, pe care să le pot aplica într-o afacere de tip HoReCa. Am nevoie să aflu fluxuri tehnologice, rețete și să iau contact cu acest mediu de lucru în bucătărie. A fost un prim an universitar în care s-a depus foarte mult efort, dar și satisfacțiile au fost pe măsură.”

Voință și investiții pentru realizarea unei secții moderne de științe gastronomice

Universitatea suceveană a investit sume mari în dotarea bazei materiale de lucru a studenților Facultății de Industrie Alimentară, astfel că în cursul anului trecut o bucătărie a fost utilată complet cu dotările necesare programului de studiu Științe Gastronomice, pornit de la aparatură pentru tehnici precum sous-vide, pacojet, astfel ca cei care își vor finaliza studiile să poată lucra în marile bucătării ale lumii. Din cei 20 de studenți din primul an al acestei specializări 5 sunt bucătari, unii ocupând funcția de bucătar-chef al unor restaurante mari din Bucovina, prezența lor aici dovedind necesitatea asimilării a unei părți științifice moderne a gastronomiei.

Prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, decan al Facultății de Inginerie Alimentară, ne-a transmis despre această inițiativă: ”Pentru această zonă cu o puternică industrie alimentară și cu un rețetar bogat al celor 14 naționalități conviețuitoare, ne-am gândit că trebuie să facem ceva pentru dezvoltarea din punct de vedere științific al gastronomiei locale. Am consultat astfel planurile de învățământ ale unor universități din vestul Europei și am dezvoltat în cadrul facultății noastre un program de Științe Gastronomice. Programul își dorește să dezvolte competențele absolvenților de licență ca să poată gestiona o unitate de alimentație publică, o bucătărie, de la recepție până la desfacerea produselor din domeniul alimentar. Suntem la prima promoție în acest domeniu și ne așteptăm ca în acest an numărul celor care vor să aplice pentru această specializare să fie mult mai mare.”

O experiență rară pentru tinerii din primul an al noului program de învățământ al facultății, care pornesc astfel pe un drum al cunoașterii la un nivel înalt a tainelor culinare promovate de marile bucătării ale lumii.