La Fălticeni

Un bărbat din Fălticeni a ajuns în arestul poliției județene după ce a fost prins în timp ce transporta țigări de contrabandă prin zona centrală a orașului. Respectivul are antecedente penale, iar în luna februarie a acestui an a fost trimis în judecată pentru același gen de fapte. Având în vedere perseverența infracțională, polițiștii de la Compartimentul de Investigare a Criminalității Economice Fălticeni și procurorul de caz au decis ca bărbatul să fie reținut pentru 24 de ore. Bărbatul a fost reținut pe 2 iunie, iar a doua zi a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, cu obligații și restricții de la care nu are voie să se abată. Bărbatul este pus sub acuzare pentru ”colectarea, deţinerea, predarea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Dacă va încălca vreo una din obligații, bărbatul va fi arestat.

Pe 27 mai, în jurul orei 10.30, Alexandru M. a fost depistat de un echipaj de jandarmi, pe strada Ana Ipătescu, în zona gangului ce face legătura cu bulevardul Revoluției, având asupra sa un bagaj voluminos, în interiorul căruia avea 200 de pachete de țigarete de diferite mărci. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost calculat la suma de 2.869 lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Compartimentului de Investigare a Criminalității Economice Fălticeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.