A conștientiza o problemă este primul pas către vindecare, dar nu este suficient pentru a schimba o situație. Dacă vrem ca viețile noastre să se vindece și să evolueze, trebuie să schimbăm relația noastră cu noi înșine. Avem nevoie să ne ridicăm deasupra limitărilor ca și consecință a reacției noastre la dificultățile vieții zilnice. Avem nevoie să trecem dincolo de a vedea problema prin sentimentele noastre reactive din prezent care ne fac să ne simțim limitați și închistați, cheia este să privim totul cu compasiune.

Trebuie mai întâi să recunoaștem cu sinceritate că inimile noastre ne pot conduce către un loc al iubirii necondiționate unde putem renunța la judecăți și unde putem vedea cu ochi noi ceea ce se întâmplă cu adevărat.

Iubirea este cea mai înaltă frecvență sau vibrație existentă și ADN-ul nostru, în forma lui perfectă, rezonează și vibrează cu sentimentul iubirii. Din nefericire, mulți dintre noi am uitat cum se simte să primești iubire necondiționată. Am fost învățați cum să oferim iubire, dar nu am fost învățați cum să primim iubire, așa că suntem duri cu noi înșine. Deoarece ne este frică că vom fi abandonați sau respinși, ne batem pe noi înșine pentru a ne reaminti să fim buni pentru a nu fi abandonați. Adeseori acceptăm ideea că merităm să fim pedepsiți și chiar și boala o vedem ca pe o formă bună de pedeapsă. Nu numai că-i judecăm pe alții care sunt bolnavi și ne întrebăm ce au făcut greșit, dar, de asemenea, ne judecăm pe noi înșine. Când vom putea lăsa în urmă această credință limitatoare că boala sau neșansa sunt „rele” putem vedea circumstanțele într-o nouă lumină. Boala poate deveni un profesor, un mod de a ne ajuta să ne depășim credințele limitatoare. Așadar, boala, nu este niciodată o greșeală, ci o cale prin care suntem ajutați să evoluăm.

Câteodată planul vieții noastre pare așa de înfricoșător și, totuși, boala are rolul ei în contextul acestui plan. Boala ne spune că undeva noi am luat-o pe drumul greșit și că e timpul să revenim pe calea bună. Este modul prin care corpul ne spune să ne trezim și să acordăm atenție la ceea ce nu funcționează în viețile noastre și la ceea ce ne îndepărtează de vibrația sinelui nostru perfect.

Când apare o boală, acesta poate fi un semnal să luăm o pauză și să analizăm de ce s-a întâmplat această situație și ce a agravat sau declanșat boala. Care este povestea originală ce se află în ADN-ul nostru ce nu este compatibilă cu vibrația planului perfect de bunăstare și abundență? Cum am ajuns să acceptăm și să permitem acelei credințe să se perpetueze? Cum ne-am influențat acțiunile și reacțiile și cum am generat o circumstanță cu care nu suntem fericiți?

Vindecarea nu se rezumă doar la a „repara” dezechilibre fizice, emoționale și mentale. Vindecarea este înțelegerea călătoriei vieții noastre și câștigarea abilității de a merge mai departe în acea călătorie, înseamnă a ne păstra inima deschisă la orice lecție ce ar putea să ne apară în drum. Odată ce am înțeles că viața noastră are un scop, putem accepta și îmbrățișa toate lecțiile pe care le întâlnim ca o parte a unui proces pozitiv de creștere, fără a ne judeca pe noi înșine sau pe alții care ne aduc aceste lecții.

Când folosim tehnici de vindecare, devenim un conducător de energie, ne conectăm la rezerva infinită de energie a lui Dumnezeu, ne transformăm ADN-ul cu scopul ridicării vibrației joase a unui tipar haotic din corpul nostru la una mai înaltă, de sănătate. ADN-ul nostru vrea, în mod natural, să vibreze la o frecvență înaltă și noi controlăm dacă se întâmplă sau nu acest lucru.

Asta vine ca o surpriză pentru mulți oameni că deținem controlul sănătății noastre și a ceea ce se întâmplă cu noi. O mare parte din timp, conștient sau nu, oferim puterea noastră altora și jucăm rolul victimei. Victimele oferă puterea de a crea propria lor realitate cuiva sau la ceva din afara lor. Când începem să observăm situațiile inconfortabile pentru noi ca fiind experiențe din care învățăm și ne dăm seama că avem capacitatea să le schimbăm, atunci facem trecerea conștientă de la victimizare la asumarea conștientă a unui rol activ în crearea propriilor noastre realități și la controlarea propriului destin.

Oamenii trebuie ajutați să lase în urmă ideea că trebuie să privească în afara lor pentru răspunsuri și să învețe să se vindece ei înșiși.

