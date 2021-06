Ce părere ai despre...?

Chiar dacă frigul nu creează deloc impresia instalării verii pe meleagurile noastre, gândul îi duce pe destui dintre noi la vacanță și la zilele de concediu. Cum le pot petrece în această vară, pe frumoasele meleaguri ale patriei sau pe plajele însorite din sudul Europei, i-am întrebat pe suceveni, iar răspunsurile au arătat dorința multora de a se deconecta într-un astfel de concediu, oriunde și l-ar petrece. Cei mai mulți dintre ei însă evită a se angaja într-o călătorie în străinătate, tocmai din cauza condițiilor incerte în privința călătoriilor.

Marea Neagră atrage ca un magnet o mare parte din cei cu care am vorbit

Mulți dintre cei intervievați s-au arătat atrași de o vacanță la mare, printre aceștia fiind mai ales familiști cu copii. Teodora, mămică a trei copii, ne-a spus despre planurile sale: ”Da, da, ne-am făcut anul ăsta. Da, de abia așteptăm vacanța, pentru că anul trecut nu am fost și anul ăsta o așteptăm mult. O să mergem la noi, la mare, la Constanța. Copiii de abia așteaptă, în primul rând pentru ei mergem”, în timp ce Cătălina se va îndrepta cu cei din familie „la mare, cu copil, cu familie, cu tot. Să ieșim un pic din starea asta de pandemie.”

Pentru alții marea e întotdeauna planul de rezervă, fiind locul pe care l-ar vizita oricând. ”Deocamdată vedem, nu știm. E ceva în plan, dar ceva spontan, aici în România. Am vrea să mergem un pic la mare, dar vedem”, ne-a spus Nicoleta, în timp ce Vasile ne-a răspuns: ”Ne-am făcut planuri, dar trebuie să vedem cu serviciul cum putem rezolva. O să plecăm, oricum plecăm undeva. Cred că vom merge la mare, că marea-i cea mai frumoasă.”

Concediile în țară constituie atracția multora în această perioadă

Ilie din Pârteștii de Jos așteaptă de ceva timp relaxarea unui concediu: ”Planuri? Aștept copiii să vină din Spania, după ce anul trecut nu au putut veni și după cum organizează ei, cred că o să plecăm pe undeva, Transfăgărășanul, știu eu, Transalpina... vreo 4-5 zile. Scăpând de pandemia asta, care ne-a ținut atâta timp pe loc, sperăm să plecăm și noi undeva. E foarte frumoasă România asta și noi nu știm să o prețuim și nu ne putem duce când dorim...”

Paula s-a întors dintr-un periplu montan și ne-a relatat: ”Am și fost. Sunt vaccinată cu ambele doze și am fost plecată o săptămână pe Valea Prahovei cu copiii. Zărnești a fost localitatea unde ne-am cazat și ne-am dus peste tot, pe trasee montane. Foarte frumos, lumea respectă regulile, a fost foarte bine”, în timp ce Laura visează la câteva zile petrecute între frumusețile României: ”O, pentru concediu anul ăsta e un pic imprevizibil. O să lăsăm să vedem cum vor fi timpurile atunci. Soțul meu este plecat în Anglia și, conform noilor reguli, s-ar putea să nu mai vină. Totul e în funcție de el. În principiu ne-am gândit la sfârșitul lui august și începutul lui septembrie și undeva în țară, pentru că nu am făcut încă vaccinul. O să vedem ce ne rezervă timpul și Dumnezeu ne va călăuzi.”

”Deocamdată nu, ne mai gândim. Nu, nu am planuri”

Câțiva dintre interlocutorii noștri văd vara cu alți ochi, iar regretul unora legat de lipsa unor planuri de vacanță se vede în fiecare cuvânt. Elisaveta ne-a privit scurt și a răspuns: ”Nu, nu mi-am făcut un plan de concediu, pentru că sunt de la țară și am treabă. Trebuie să am grijă și de copil și avem o vară plină de muncă. Deocamdată. Mai încolo, când vine soțul, om vedea...”, iar Margareta se gândește la zona de munte: ”Nu, nu am făcut nici un plan. Am de gând să mă bucur de viață, să stau cu copiii, chiar să merg la serviciu, pentru că nu-mi permit să merg în vacanțe exotice. Poate o să mergem un pic la Ciocănești, la munte, la aer, ne mulțumim cu cât avem.”

Sunt unii oameni care nu-și fac planuri din cauza veniturilor, precum Nichifor, care ne-a spus: ”Nu, nu am planuri, din cauza pensiei mici. E greu de dovedit cu cheltuielile peste tot, cu medicamente, cu utilitățile, nu prea fac față. Pentru un concediu frumos trebuie și bani frumoși. Mi-ar place, dar nu se poate”, în timp ce Maria și Nuța se gândesc la biletele în stațiune care le salvau concediul: ”Deocamdată nu, ne mai gândim. Anul ăsta facem o pauză. A fost pandemia, am avut și cheltuieli și noi de obicei mergeam cu bilete de la pensionari, dar deocamdată nu am depus pentru bilete.”