Minune

Studenta din Rădăuți, în vârstă de 19 ani, diagnosticată în urmă cu mai bine de o lună de zile cu o tumoră rară la creier și-a revenit din comă și s-a întors la cursuri, la

Facultatea de Medicină Dentară din Iași. Medicul de caz, doctorul neurochirurg Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, a scris pe pagina de Facebook a spitalului că echipa pe care o conduce a reușit să o readucă la viață pe Maria, iar astăzi „tânăra se poate bucura din nou de viață, participând chiar și la cursurile Facultății de Stomatologie din Iași”.

“Maria este dovada vie a faptului că minunile există. În momentul în care s-a adresat spitalului nostru, în urmă cu aproximativ o lună de zile, și a fost operată în urgență, echipa medicală nu i-a dat foarte multe șanse.

Am intervenit chirurgical pentru că era singura ei șansă să trăiască. Astăzi este pe picioarele ei și când spun pe picioarele ei, o spun la modul propriu. S-a reintegrat social, urmează cursurile Facultății de Stomatologie din Iași online. Și cel mai probabil în perioada următoare va fi integrată din toate punctele de vedere în societatea în care trăiește. Spitalul de Neurochirurgie din Iași este o poveste cu și despre oameni. În afară de intervențiile chirurgicale complexe care se realizează în acest spital, ceea ce avem prioritar este viața fiecărui om care se adresează acestui spital”, a scris șef de lucrări dr. Eva.

Medicul a postat și o înregistrare video cu Maria, în care tânăra mulțumește doctorului și echipei medicale care i-au salvat viața în mod miraculos: https://www.facebook.com/neurochirurgieiasi/videos/394591728405586.

„Cu ajutorul domnului doctor și al echipei sale m-am trezit chiar foarte repede. Nu se așteptau să mă trezesc așa de repede, dar m-am trezit în trei zile și totul a fost bine”, a declarat Maria Marici.

În data de 9 aprilie, tânăra a intrat brusc în comă profundă

Reamintim că tinerei i s-a făcut brusc rău și a intrat în comă profundă în data de 9 aprilie a.c.. A fost chemat un elicopter SMURD, care a preluat-o de la Clit și a transportat-o la Iași. Investigațiile efectuate la Spitalul de Neurochirurgie au arătat că avea o tumoră la nivelul trunchiului cerebral, situată între creier și măduvă, un chist tumoral de 4 cm. Dr. Eva ne-a declarat atunci că acest tip de tumoră este extrem de rar și că intervenția chirurgicală a durat aproximativ trei ore.

„Am intrat cu ea în sală pe baza unui examen la computerul tomograf. Bănuiam ce are, dar nu am putut face RMN din cauză că tânăra avea un aparat dentar. Operația a decurs bine, post operator a fost două zile paralizată, dar s-a recuperat și merge spre bine. Starea ei este stabilă acum. Împreună cu echipa medicală am reușit să eliminăm complet tumora, lucru care a dus la o nouă șansă la viață pentru tânăra de 19 ani”, ne-a spus imediat după operație neurochirurgul Lucian Eva. Din echipa medicală pe care a coordonat-o au mai făcut parte dr. Daniel Rotariu, medic specialist neurochirurgie, doi medici rezidenți - dr. Răzvan Buga și dr. Ioana Stirban, asistent instrumentist Mariana Răileanu, bioinginerul Vlad Dafinescu, dr.Nina Straticiuc - medic anestezist și asistenta Petronela Galeș.