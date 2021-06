18 – 19 iunie

Festivalul Internațional Video ART pentru adolescenți revine în peisajul cultural național și internațional cu cea de-a XII-a ediție (după o pauză nemeritată de un an, din cauza pandemiei). Evenimentul se va desfășura în perioada 18-19 iunie 2021 și este organizat de Asociația Clubul Video ART al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”. Organizatorii vor aduce laolaltă tineri din întreaga Europă, pasionați de ideea de film în diverse forme de exprimare.

Profesorul Viorel Ieremie, președintele Clubului Video ART Suceava și directorul Festivalului Internațional Video ART, ne-a spus că formatul ediției din acest an va fi oarecum diferit de cele anterioare, datorită restricțiilor impuse de pandemie, cât și din motive de siguranță a tuturor celor implicați: organizatori, participanți sau juriul internațional.

Din acest motiv, evenimentele vor avea loc doar online, într-o manieră asemănătoare cu alte evenimente similare, derulate pe plan național și internațional. „Într-un anume sens va fi o provocare pentru organizatori, căci nu a fost experimentat niciodată un astfel de format al festivalului, ce presupune doar un contact vizual și nu zile și ore intense de comunicare directă și socializare pe teme comune legate de aceeași pasiune – filmul, așa cum se petrece în mod normal. Ne dorim revenirea la formatul original, care este unic în Europa și a adus recunoaștere internațională, prin binecunoscuta probă de film la care erau provocați tinerii finaliști”, a explicat profesorul Viorel Ieremie.

„Festivaluri de încredere”

Pentru cei care nu cunosc amănunte legate de acest eveniment cultural internațional pentru adolescenți, reamintim că din anul 2014 festivalul a intrat sub patronajul Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori(UNICA), organizație care reunește cineamatorii de pretutindeni, aflată sub jurisdicția UNESCO. Ediția din acel an a fost monitorizată de o delegație UNICA ce a constatat calitatea filmelor prezentate în concurs cât și profesionalismul juriului, național la acea vreme. De la acea dată a intrat în categoria „festivaluri de încredere” pe plan european.

Din acest motiv beneficiază de o jurizare internațională și acordă anual celebra Medalie UNICA, râvnită de cineamatorii din întreaga lume. Această distincție este oferită de membrul Comitetului Internațional al UNICA, prezent în juriu și recompensează acele proiecte cinematografice ce promovează interculturalitatea, bună înțelegere și solidaritatea între națiuni sau care utilizează noi forme de expresie artistică.

Premii în bani

Organizatorii ne-au spus că această competiție are și premii importante în bani, pentru câștigătorii celor două secțiuni consacrate: Film de scurtmetraj și Spot publicitar cu impact social. Acestea sunt oferite an de an de către Centrul Cultural Bucovina, partenerul organizatorilor încă de la prima ediție, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava, și care de-a lungul anilor a avut o importantă contribuție logistică la succesul edițiilor trecute. Termenul limită de trimitere a proiectelor cinematografice este 12 iunie, dată de la care juriul internațional se va ocupa de stabilirea ierarhiei valorice a acestora în vederea nominalizării primelor zece producții pentru fiecare secțiune a festivalului. Până la această oră și-au manifestat intenția de a participa tineri din Franța, Olanda și Ucraina. Detalii complete despre festival pot fi obținute pe site-ul acestuia: www.concursulvideoart.ro.