Statistică

Județul Suceava mai are, la această dată, doar 94 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție. Din cele 114 localități, 76 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 24 au câte un caz, 12 au sub cinci cazuri, una are sub zece cazuri, iar una, municipiul Suceava, are peste zece cazuri în evoluție. În municipiul Suceava sunt 31 de cazuri active și o incidență de 0,24 la mie.

La data de 31 mai, la nivelul județului Suceava se înregistrează 22.903 persoane declarate vindecate și 80.651 de persoane vaccinate anticovid, dintre care 66.110 persoane cu rapel.

În intervalul 30-31 mai au fost internate trei persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate două persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 488 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 27 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 7 pacienți sunt în zona tampon și 454 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Dintre pacienții cu Covid, 9 prezintă forme severe și 4 au forme grave de boală, fiind internați în secția ATI. Unul dintre ei este ventilat non-invaziv și unul este intubat, ventilat invaziv. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 4 pacienți cu Covid-19, la Câmpulung Moldovenesc - 7 pacienți și la Vatra Dornei - 4 pacienți. Secțiile Covid de la Gura Humorului și Siret nu mai au pacienți cu Covid internați. În total, în spitalele din județ sunt internați 42 de pacienți cu Covid și 11 pacienți suspecți de infectare.

În carantină se află 2.113 persoane, dintre care 94 intrate în intervalul 30-31 mai, toate venite din țări cu risc de infectare ridicat, iar în izolare se află 81 de persoane, din care una intrată în intervalul 30-31 mai.