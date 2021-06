Ce părere ai despre...?

Piețele agroalimentare și supermarketurile sunt bine aprovizionate cu legume, fructe și verdețuri proaspete de tot felul în această perioadă. Am vrut să aflăm părerea sucevenilor în privința cumpărăturilor unor astfel de produse, mai precis de unde le fac: din piețele orașului sau din oferta bogată a supermarketurilor. Cei mai mulți dintre intervievați au pus piețele pe primul loc în privința procurării legumelor și fructelor proaspete de sezon, în timp ce alții, din cauza poate a vârstei și a distanțelor mari, își fac mai lesne cumpărăturile din marile magazine.

”Din piață, că sunt mai proaspete”

Cei mai mulți dintre sucevenii a căror părere am cerut-o au indicat piața drept locul de unde își fac cumpărăturile de verdețuri. Silvia ne-a spus: ”Din piață, că sunt mai proaspete, că sunt din zonă... dar de obicei nu fac eu cumpărăturile, le face soțul, că el știe să negocieze, știe să cumpere.”

Manuela are aceeași părere: ”Din piață, pentru că locuiesc lângă piață. Sunt mai proaspete și sperăm că mai aduc și de ale noastre, românești. Asta-i povestea cu piața, sper că nu sunt angrosiști și sunt producătorii cei care vând marfa.”

Chiar dacă mai au unele îndoieli, unii dau tot piața ca principal loc de aprovizionare în perioada asta. ”Din piață, și acum din piață vin. Nu am garanția că în piață sunt mai bune decât în supermarket, dar totuși încurajăm producția internă. S-ar putea ca în piață să fie mai scump decât în market, dar și românii noștri muncesc și trebuie cumva încurajați să producă în continuare”, ne-a spus Angelica.

”Din piață în perioada asta, iar în timpul anului din market”

Destul de mulți însă fac alegeri împărțite între piețe și marile magazine, alegerea fiind făcută în funcție de vreme, de drumul mai lung sau de ceea ce îi interesează mai mult dintre produse. Melania ne-a răspuns: ”De obicei de la piață în perioada asta, iar în timpul anului de la supermarket. Poate că produsele de la supermarket stau mai mult și nu sunt controlate tot timpul”, iar Lucia, o femeie în vârstă, a adăugat: ”La vârsta mea și deocamdată cât este cald, fac o plimbare până la piață. Când e frig și drumul e lung, mă duc acolo, la market, că e aproape. Îmi place și oferta de la magazinele mari.”

Aspazia preferă să cumpere din ambele locuri: ”De obicei merg la Piața Mică, dar acum am cumpărat din supermarket. Iau și de la piață, și din marketuri, căci fiind mai în vârstă mi-e mai ușor să le iau pe toate dintr-un loc”, iar Dorian se uită după preț: ”Mă orientez și la preț, pot să iau din piață sau din hipermarket. Depinde de unde am drum și cum mi-e mai la îndemână în momentul respectiv.”

Floarea și Elena, două doamne intervievate, își împart preferințele între cele două destinații: ”Drept să vă spun, eu cumpăr și din piață, dar cumpăr mult și din market. Eu mă încadrez în prețurile respective, chiar dacă sunt pensionară”, fiind în asentimentul celeilalte, care ne-a spus: ”De la piață, dar și de la supermarket. Acum am luat numai cartofi, de exemplu. Te duci, alegi, te uiți, întrebi din ce țară, mă uit pe etichete...”

”Din hipermarket, pentru că nu prea am încredere în ce găsesc în piață”

Monica are formată deja o părere despre piața autohtonă și preferă să ia legume și fructe ”din hipermarket, pentru că nu prea am încredere în ce găsesc în piață. Am senzația de multe ori că e o mafie, că ei le cumpără din marketuri, le pun etichetă cu România și le vând așa. Și prefer mai multă siguranță aici. Poate că găsesc mai ieftin dincolo, dar nu am încredere”, iar Elena își spune la rândul ei părerea despre acest subiect: ”Aș prefera din piață, dar ținând cont că și la supermarket sunt produse bune, iau și de acolo. Dar mi-aș dori să iau mai mult de la piață, de la țărani, ca să promovăm legumele noastre românești, pentru că astea din magazin sunt frumoase, dar nu sunt gustoase.”