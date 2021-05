Performanțe

Tineri din centre universitare românești, precum și din Republica Moldova, au fost prezenți în perioada 27-29 mai la Suceava, unde în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din USV s-a desfășurat Salonul Internațional de Inovare și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV. În cadrul celei de a V-a ediții a salonului au participat în regim online și lucrări aparținând tinerilor cercetători din Croația, Polonia, Hong Kong, Malaysia, Turcia, Vietnam, Taiwan, Coreea de Sud, Palestina și Indonezia.

Lucrările manifestării au inclus un workshop pe tema cercetării în perioada post-pandemie, un salon de creativitate și inventică și o serie de prezentări ale unor personalități din domeniul cercetării și educației creative 10-InSTED (10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering and Design), 105 lucrări fiind înregistrate și premiate în cadrul salonului. Dintre acestea pot fi enumerate lucrări precum: Multidisciplinaritate în echipă, Inovare și perspective pentru proiectarea și utilizarea neuroprotezelor, Soluții noi pentru transportul electric urban de pasageri, Problematica teoretico-pragmatică a proprietății intelectuale, Noi materiale fonoabsorbante din deșeuri.

Prof. univ. dr. ing. Dan L. Milici, coordonatorul Comitetului de Organizare, a precizat: „Ediția din acest an a fost finanțată de Ministerul Educației și s-a desfășurat în regim mixt, peste 40 de participanți din țară și din Republica Moldova fiind prezenți la Suceava, pe lângă cei care au participat online. Manifestarea a pus accent pe două domenii de maxim interes în inginerie în acest moment: ingineria medicală și autovehiculele electrice, domenii în care USV a inițiat noi programe de studiu de licență, dar a evidențiat și rolul gândirii creative în educația universitară în general. În acest sens, vreau să evidențiez lucrările prezentate de studenți din Republica Moldova - Interpretarea narațiunii populare „Dan, căpitan de plai” în benzi desenate, Elaborarea unei ediții de carte pentru dezvoltarea creativității prin desen la copii cu vârsta 6-12 ani, Procedeu de uscare a piersicilor prin metoda convecției forțate, Electromobil pentru persoane cu dizabilități”.

La invitația președintelui Comitetului de Organizare al manifestării, prof. univ. dr. Mihai Dimian, și a prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, la manifestare au participat prof. univ. dr. ing. Ilie Nucă – șeful Departamentului de Electrotehnică al Universității Tehnice a Moldovei, șef lucrări dr. ing. Mihai-Victor Zerbeș și șef lucrări dr. ing. Liliana Georgeta Popescu, coordonatori ai Cercului de inventică a Casei de Cultură de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. dr. ing. Aurel Țîțu - manager Centrul Regional OSIM-EPO-ORDA pentru Promovarea Protecției Proprietății Intelectuale Sibiu, cercetător dr. ing. Mircea Ignat, de la Centrul „Alexandru Proca” al ICPE - București, alte cadre didactice și cercetători din țară.