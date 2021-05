Rădăuți

Curentul sau moda umbrelelor agățate deasupra unor zone pietonale, curent prezent în multe orașe din Europa, a prins viață și în municipiul Rădăuți. Mai exact, până la finele săptămânii, pe aleea principală din parcul central nr. 1, dar și pe o alee învecinată sediului administrației locale, vor fi instalate aproape cinci sute de umbrele multicolore. Proiectul este realizat de Primăria municipiului Rădăuți și a pornit din dorința de a înfrumuseța și a aduce un plus de culoare centrului localității.

Inițiatorii proiectului îi invită pe trecători să se bucure de o atmosferă colorată și să se fotografieze sub acoperișul de umbrele colorate ce va deveni cu siguranță un punct de atracție pentru rădăuțenii de toate vârstele. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat: „M-am gândit că după starea de pandemie, după atât de mult gri și negru în viața noastră, să intervenim cu o pată de culoare, și, ca să fiu corect, am luat modelul altor localități și am decis ca pe acest culoar foarte circulat din centrul municipiului să instalăm umbreluțe colorate. Mai mult, ne-am propus să amenajăm pe o alee învecinată celei principale, un alt culoar destinat celor mai mici cetățeni ai municipiului, culoar amenajat cu umbrele micuțe. Chiar dacă vremea nu ține cu noi, suntem în cod portocaliu de precipitații, am luat toate măsurile ca amenajarea să se realizeze în cele mai bune condiții. Deja au venit sute de rădăuțeni care s-au fotografiat sub umbrele, de aceea cred că această pată de culoare reprezintă un eveniment bine-venit pentru noi toți”.

Primarul Loghin a mai arătat că pe parcursul zilei de duminică, pe noua zonă pietonală de pe strada Bogdan Vodă vor fi organizate, cu ocazia zilei de 1 Iunie - Ziua Copilului, o serie de manifestări, cum ar fi concursuri de desene pe asfalt sau momente vesele în care personaje din basme vor oferi celor mici baloane cu heliu.