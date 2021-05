Ce părere ai despre...?

În urma prezentării de către premierul Florin Cîțu, în cursul serii de joi, a noilor măsuri de relaxare care vor intra în vigoare începând cu 1 iunie, i-am întrebat pe suceveni care e părerea lor despre acestea și cum privesc acum evenimentele culturale, sportive sau private la care vor să participe în cursul verii. Cei mai mulți dintre ei privesc cu optimism spre vacanțe și trăiesc cu speranța unei perioade cu relaxare și norme de conviețuire aproape de normalitate. Mai sunt însă și cei care nu cred că e momentul de relaxare, pentru că virusul poate lovi din nou, în orice moment și vor alege încă soluția de a nu se amesteca în grupuri mari în lunile care vor urma.

Măsuri noi pentru petrecerea vacanțelor, privite cu optimism

Mihaela este unul dintre interlocutorii care chiar s-au bucurat de măsurile luate: ”Dacă cazurile au scăzut, normal că este o idee bună. Ne-am propus să mergem în vacanță, ne-am vaccinat. Vom merge în țară, pentru că afară poate apărea o schimbare de astăzi pe mâine. O să mergem la mare”, iar Sorina așteaptă să se poată apropia din nou de oameni: ”O să facem doar excursii în țară și o să respectăm toate măsurile care se cer. În ce privește evenimentele de orice natură, ele trebuie să se desfășoare, pentru că este nevoie de socializare după toată pandemia asta care ne-a făcut să suferim. Vaccinarea cred că e o cale mai ușoară spre socializare și sper ca lumea să înțeleagă acest lucru.”

”Relaxarea asta mi se pare cu două fețe rele și una bună”

L-am întâlnit pe Gheorghe, care se bucură de relaxare, dar cu gândul la posibilitatea revenirii unui alt val al pandemiei: ”E mai bine cu relaxarea asta, că am stat destul în case. Am stat tot anul, anul trecut ieșeam doar două ore până la magazin. E bine, numai să nu mai vină vreo pandemie din asta”, iar Ion se gândește tot la nesiguranță: ”E bine că s-au luat aceste măsuri, dar nu știu cât or să țină, că o să vină o altă tranșă de pandemie. Numai Dumnezeu și Maica Domnului știu.”

Daniela, o doamnă ceva mai reticentă, ne transmite: ”Eu sunt la pensie și nu mai interacționez cu nimeni, pentru că fiecare e pentru el. Eu nu cred că virusul ăsta a dispărut în neant și cred că mai există destule posibilități de infectare. Eu mai cred că cei care au coronavirus se plimbă nestingheriți acum pe stradă și au posibilitatea să nu poarte mască. Relaxarea asta mi se pare cu două fețe rele și una bună. În privința evenimentelor, unde este foarte mare înghesuială nu m-aș duce. Dar așa, unde se păstrează distanța și omul este destul de educat să nu-ți strănute în față, cred că m-aș duce...”

”Aș merge, pentru că nu-mi pasă. Eu sunt vaccinată”

Unii interlocutori au văzut în vaccinare o salvare, pe care, din păcate, nu toată lumea o îmbrățișează. Domnul Pavel din Șcheia ne-a răspuns jovial: ”E foarte bine. E foarte bine, nu? E bine pentru că lumea face vânzare, economia merge. Și dacă am obligații la nunți, la evenimente, cum să nu mă duc? Mi-am făcut vaccinul și dacă ai vaccinul poți să mergi unde vrei. Și în instituții am văzut că dacă sunt doar cinci într-un birou și sunt vaccinați, nu mai poartă măști. E foarte bine pentru toată lumea. Și vaccinarea are rolul ei, ați văzut că unde nu s-au vaccinat, în India, mor și acum mulți oameni.”

Cătălin e pe aceeași lungime de undă: ”Eu cred că e un lucru bun, că s-a săturat lumea să tot stea cu restricțiile astea. Cu mai multă grijă, cu vaccinare, probabil că va fi mult mai bine. Mă voi duce la nunți, la evenimente, că ajunge cât am stat în casă.”

Didina este pensionară și și-ar dori evenimente culturale în orașul său în vara ce va urma: ”Da, la evenimente cum sunt la Casa de Cultură în față mi-e drag să merg, că am mai fost. Aș merge să ascult ceva pentru vârsta noastră și nu-mi pasă, că eu sunt vaccinată”, iar Nicolae, un student din Republica Moldova, crede cu optimism în viitorul sănătos al omenirii: ”Dacă s-au făcut mai multe vaccinări și numărul de cazuri s-a redus, cred că se poate relaxa și reveni la o normalitate. Sperăm ca în scurt timp să nu trebuiască să mai purtăm nici măști și să nu avem cazuri de infectări.”

Optimismul a dat nota distinctă acestui scurt sondaj, iar Georgeta, o doamnă vaccinată, a ținut să ne transmită: ”E foarte bună relaxarea asta, trebuia să vină mai demult. De mai mult timp trebuia să dea drumul oamenilor să se desfășoare.”