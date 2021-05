Sfârșit de drum

Un veteran de război din municipiul Suceava, care s-a stins luni la venerabila vârstă de 99 de ani, va fi înhumat astăzi, începând cu ora 11.00, în cimitirul Pacea Vechi din oraș. Neculai Beraru va fi înmormântat cu onoruri militare, spre cinstirea celui care a luptat pentru eliberarea Basarabiei și pe numeroase fronturi de pe teritoriul României în cel de-al Doilea Război Mondial.

Neculai Beraru s-a născut la 14 septembrie 1922, în satul Vorniceni, comuna Drăgoiești, într-o familie cu 8 copii, 4 fete și 4 băieți. În urma celor două căsătorii, Neculai Beraru nu a avut copii, petrecându-și o parte din viață la București. Rămas văduv și de cea de a doua soție, veteranul de război Neculai Beraru și-a dus zilele cu sufletul încărcat de patimile și suferințele războiului prin care a trecut, o nepoată de la soră având grijă de el în toți acești ultimi ani de viață.

Neculai Beraru era o prezență nelipsită la comemorările eroilor căzuți pe câmpul de luptă, petrecute în ultimii ani la Monumentul Eroilor din Parcul Central al Sucevei. El a fost distins cu Diploma de Excelență de către prefectul județului Suceava Mirela Adomnicăi, la ceremonia de acum doi ani veteranul declarând în fața celor prezenți: ,,Este bine şi de Ziua Eroilor, măcar se mai ştie câţi mai suntem pe aici prin Suceava şi câţi mai rămânem de la an la an! În curând noi vom lipsi de la aceste ceremonii, nu prea am avut loc nici în faţă cum cred că era normal să fie, că de, am fost noi în bătaia glonţului şi nu..., dar aşa e!’’

Niculae Beraru a primit botezul focului în vara anului 1941, când a intrat în luptă pentru cucerirea Basarabiei și reîntregirea neamului. Anii de război l-au purtat dincolo de Nistru, unde în cadrul Diviziei 8 Infanterie a simțit momentele de glorie, dar și retragerea și luptele crâncene cu armata sovietică. A reușit să scape din drumul spre prizonierat și a ajuns apoi să lupte pe fronturile din Transilvania, participând la luptele de eliberare a ultimelor teritorii românești din Ardeal. După cum povestea chiar el: ”Am primit botezul focului adevărat, în care moartea făcea selecţia, cine moare, cine trăieşte! Aşa e acolo pe front. Moartea hotăra în fiecare clipă din cele 24 de ore ale zilei.”

La Ceremonialul de înmormântare vor participa reprezentanți ai Asociației Veteranilor de Război, Filiala Suceava, alături de președintele asociației, col. rtg. Neculai Niga. Garda de Onoare va fi asigurată de militari de la Batalionul 17 Vânători de Munte ”Dragoș Vodă” de la Vatra Dornei.