Sentință judecători

Un individ care a amenințat cu un cuțit patru polițiști, împiedicându-i să intervină la un scandal care avea loc la Sf. Ilie, comuna Șcheia, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la 1 an de închisoare cu suspendare, astfel că și măsura de arest preventiv a inculpatului a încetat. Toader Alin Sava a petrecut aproape două luni și jumătate în arest preventiv după scandalul monstru pe care l-a provocat, iar dacă sentința va rămâne definitivă în forma stabilită de Judecătoria Suceava, el nu mai are de executat nici o zi de detenție. În dosar au fost patru polițiști părți vătămate, printre ei și o femeie. Pentru fiecare faptă de ultraj, inculpatul a primit câte 6 luni de închisoare. În urma contopirii a rezultat pedeapsa de un an de închisoare. Mai mult, judecătorii au suspendat executarea pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 3 ani.

Teodor Alin Sava a fost protagonistul unui scandal petrecut pe 28 februarie a.c., bărbatul în locuința căruia se manifesta violent acesta cerând ajutor poliției. Trei polițiști și o polițistă au ajuns la fața locului, în dimineața zilei de 28 februarie, puțin după ora 5.00.

Din cercetări a rezultat că individul i-a amenințat pe cei patru polițiști cu un cuțit, ținându-i la distanță. Acesta a amenințat că îl ucide pe cel care se apropie.

După completarea probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava l-a pus sub acuzare pe inculpat pentru comiterea a patru infracțiuni de ultraj. Inculpatul a fost arestat preventiv pe 3 martie, iar măsura a încetat pe 16 mai.

Autorul faptei de ultraj are impuse mai multe restricții și obligații, inclusiv de a presta 80 de zile de muncă în folosul comunității.

Doar în primele trei luni ale acestui an, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava au trimis în instanță nu mai puțin de nouă dosare de ultraj, cu un total de 11 agresori.

Cele mai multe agresiuni au avut loc asupra polițiștilor și s-au petrecut în comunele din jurul municipiului Suceava.

Cu unele excepții, când a fost vorba de vătămări serioase ale polițiștilor, autorii faptelor de ultraj din ultimii ani au primit pedepse cu suspendare. Unii dintre ei au executat doar perioade de arest preventiv, în medie de două-trei luni de zile.