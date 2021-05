Ziarul care stă de vorbă cu oamenii

Care e părerea sucevenilor despre ce le place sau ce și-ar dori să schimbe la orașul lor?

Tema sondajului nostru printre suceveni a fost legată de această dată de părerea lor despre orașul în care trăiesc. În demersul nostru am stat de vorbă, mai exact, despre ce le place sau ce și-ar dori să schimbe în Suceava. Unii au avut doar cuvinte de laudă, chiar dacă discursul lor a fost nițel atins și de nerealizări. Alții în schimb și-au arătat nemulțumirile legate de traficul infernal din oraș, lipsa curățeniei în unele cartiere ale municipiului, lipsa organizării, a investițiilor și a locurilor de muncă. Un interlocutor a pus sub semnul întrebării chiar necesitatea racordării la autostradă, atât timp cât din punct de vedere economic nu producem mare lucru care să justifice realizarea unor căi de transport moderne, în timp ce un altul regretă lipsa evenimentelor culturale care aduceau un plus de valoare orașului.

”Sunt multe de schimbat, ca în orice oraș. În primul rând traficul”

Într-o stație taxi l-am întâlnit pe Aris, care și-a găsit greu cuvintele când a fost vorba despre lucrurile pe care nu ar vrea să le schimbe în oraș: ”Sunt multe de schimbat, ca în orice oraș. În primul rând traficul, sunt la volan de dimineață până seara, și asta ne doare pe cei mai mulți. Soluția ar fi lărgirea străzilor, să mai rupă un pic din trotuarele care sunt foarte late în anumite zone, de amenajat o bandă specială pentru autobuze și transportul public, de amenajat multe parcări subterane și supraterane, la câteva blocuri de construit o parcare supraterană. Dacă mă întrebați ce-mi place și nu aș schimba, nu știu ce să zic.”

Constantin crede că și-ar fi făcut o întreagă listă de probleme dacă știa întrebarea din timp: ”Curățenie trebuie. Acum, în ultimul timp, ceva, ceva parcă s-a mai schimbat. Traficul este infernal, în privința asta nici nu vreau să discut. Nu sunt locuri de parcare, ceva s-a mai organizat în ultimul timp, dar nu face față Suceava la numărul de mașini care există. Șoselele nu se pot lărgi, străzile sunt înguste, abia încap două mașini, orașul cumva este strâns, nu se poate extinde... Ce-mi place? Păi dacă nu mi-ar plăcea nimic m-aș muta de aici. Dacă s-ar găsi o echipă care să gândească cu simț de răspundere pentru locuitorii din oraș, să se așeze la masă și să discute ce s-ar putea face, ar fi ceva. Dar așa rămâne la latitudinea primarului și a consiliului local, care hotărăsc ei în loc să hotărâm noi, noi îi tot alegem și ei tot rămân.”

”Ar trebui să se schimbe mentalitatea oamenilor, în general”

Ovidiu crede că în multe cazuri neorganizarea după viziuni moderne vine din lipsa adaptării mentalității locuitorilor la vremurile de astăzi: ”Orașul e ok deocamdată. Poate ar trebui mai multe parcări, mai multe străzi, dar ar trebui să se schimbe mentalitatea oamenilor în general. Orașul rămâne același, oamenii sunt problema...”

Petru crede însă că pierderea celor educați și valoroși, care au ales să se realizeze pe alte meleaguri, duce la o pierdere de viteză în competiția cu alte oraşe: ”Iubesc prea mult orașul ăsta ca să vorbesc urât de dânsul. Fabrici și uzine ar trebui făcute să lucreze oamenii, că nu au unde lucra și pleacă tot tineretul de aici. Chiar și cei cu bani caută alte orașe unde să se poată dezvolta, puțini rămân în orașul ăsta. Cei care sunt foarte deștepți, iarăși, se duc în alte părți pentru că nu găsesc de lucru la capacitatea lor. Și atunci cine mai dezvoltă orașul ăsta? Am văzut că au venit mai mulți prim-miniștri în oraș și nu au avut ce să le arate, i-au dus ba pe o variantă, ba pe alta, ba pe unde o să treacă peste 100 de ani autostrada. Nu face nimeni autostradă ca să viziteze Mănăstirea Putna. Ca să faci autostradă, Suceava trebuie să aibă anumite resurse economice, să iei ceva de aici și să transporți. O mare realizare a fost aeroportul. Toți credeau că odată cu deschiderea aeroportului o să vină investitori, însă nu a venit nimeni. Investiții trebuie enorm de mult în orașul ăsta.”

Păreri pro și contra, despre un oraș verde, dar aglomerat

Elena pune pe primul plan curățenia: ”Ar fi multe de schimbat, ca peste tot. În ceea ce privește curățenia, ar fi bine să fie făcută nu doar în centru, ci și în celelalte cartiere. În rest îmi place că este foarte frumos, sunt multe flori, se vede preocuparea în sensul ăsta, dar să fie peste tot, nu numai în centru”, iar Rusalina ne-a spus părerea ei: ”Mie îmi place că este mult mai organizat față de cum era acum câțiva ani și mai curat. Îmi plac animalele foarte mult și îmi place faptul că sunt foarte multe pisici. Ce mă deranjează este faptul că sunt foarte multe mașini și nu au locuri de parcare, iar pe aleile înguste, unde sunt copii și animale, se circulă cu foarte mare viteză și sunt multe accidente.”

Ionel jinduiește după evenimentele culturale care au adus mulți fani și turiști în municipiu, în ultimii ani: ”E un oraș cât de cât aerisit, sunt și câteva evenimente culturale care nu s-au mai ținut din cauza pandemiei și care aduceau plus valoare orașului. Ce nu e ok e aglomerația, care era de obicei în luna august când veneau stranierii. Să fim optimiști, traficul nu se va rezolva și să fim pesimiști și să așteptăm festivalurile care vor veni.”

Ionuț în schimb se gândește și el destul, când e vorba despre ce-i place în acest oraș: ”Trebuie să mă gândesc bine ce-mi place în Suceava. Ce aș schimba? Aglomerația. Să facem ceva pentru aglomerația asta, pentru că sunt foarte multe mașini. Trebuie găsite soluții pentru fluidizarea traficului, pentru că mi se pare cel mai crunt în Suceava. Ca oraș e frumos, e verde, însă traficul ne omoară. Ca să ajungi dintr-o parte în alta a orașului, trebuie să-ți calculezi foarte bine timpul.”

Nu au lipsit nici părerile extreme, Maria punctând la capitolul nostalgie: ”Aș vrea să se schimbe totul, pentru că totul e urât. Aș vrea să vină înapoi timpurile de altă dată, pentru că era mai frumos parcă. Era mai multă verdeață și poate aglomerația mașinilor face ca totul să fie așa ca acum. Nu știu, dar înainte era mai frumos”.

Dragostea de orașul lor îi face pe alții să se mulțumească cu ce au: ”Este ok. Eu sunt venită de la țară, este ok”, ne-a răspuns o interlocutoare, în timp ce un domn grăbit ne-a spus din mers: ”Totul e frumos, că e al nostru...”