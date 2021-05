Critici

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că actualul Guvern are alte priorități decât binele românilor, fapt demonstrat de reformele anunțate pentru perioada următoare. Ioan Stan a precizat că PSD are convingerea că Planul Național de Redresare și Reziliență ar trebui să reprezinte un instrument al dezvoltării și consolidării economice al întregii țări, nu unul al austerității, al reducerii puterii de cumpărare, al prăbușirii generale a bunăstării, al generării de tensiuni sociale. „Dar pentru că suntem conduși de un guvern care are alte priorități decât binele românilor, iată că asumarea acestui program conține adevărate „bombe” sociale care demonstrează din nou disprețul pe care guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR îl are față de cetățenii României. În cele ce urmează, ne vom opri doar la câteva aspecte cu impact social major asupra populației, pe care Guvernul Cîțu și le asumă prin reformele pe care dorește să le implementeze pentru a beneficia de banii care ne revin prin PNRR”, a precizat Ioan Stan. El a arătat că în primul rând va crește vârsta de pensionare, iar acest lucru reprezintă „o nouă palmă dată românilor”, completată de înghețarea pensiilor la nivelul actual pentru următorii ani. Ioan Stan a citat din afirmațiile actualilor guvernanți, potrivit cărora, „cheltuielile cu pensiile vor fi menținute la același nivel, nu sunt preconizate creșteri ad hoc ale pensiilor pe termen scurt și mediu”. Stan a atras atenția și asupra faptului că este eliminată pensionarea anticipată. „Să nu uităm că guvernarea PSD a crescut constant pensiile românilor și nu s-a atins de vârsta de pensionare sau de dreptul românilor de a se pensiona anticipat, găsind tot timpul soluții ca sistemul de pensii să funcționeze”, a spus liderul PSD Suceava. El a mai adăugat că în al doilea rând, tot prin asumarea acestor reforme, Guvernul Cîțu dorește înghețarea salariilor la nivelul anului 2019. „Cităm: <Cheltuielile publice cu salariile, ca procent din PIB, vor fi înghețate la nivelul anului 2019 (maxim)>. Cu alte cuvinte, românilor angajați la stat nu le vor crește veniturile în anii următori în ciuda faptului că nu mai târziu de 1 iulie a.c. urmează un nou val de scumpiri”, a spus Ioan Stan. El a amintit că numai prețul gazelor naturale se va majora cu 20%, asta în condițiile în care Gazprom nu se va ține de cuvânt cu mărirea de 50% pe care a anunțat-o, în timp ce prețurile din domeniul construcțiilor vor crește cu aproximativ 40%. Ioan Stan a mai precizat că românii nu trebuie să uite că de la începutul anului 2021 prețul utilităților a crescut deja cu 17%, combustibilii s-au scumpit cu peste 9 procente, iar prețul alimentelor de bază a crescut cu peste 14%, „toate acestea sub propaganda falsă a creșterii economice”.

”Cu alte cuvinte, PNL-USRPLUS-UDMR sărăcesc sistematic populația și nu iau nici o măsură care să stopeze creșterea explozivă a inflației, deși BNR a anunțat deja o inflație de peste 4,1% în acest an, cu mult peste estimarea inițială”, a încheiat Ioan Stan.