Mediul de afaceri din județul Suceava a fost reprezentat la Gala Women in Economy

Eveniment

O delegație de femei de afaceri din județul Suceava a participat, la finalul săptămânii trecute, la „Gala Women In Economy”, eveniment găzduit de Teatrul Național din București. „Gala Women In Economy” a fost organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, pentru a marcat revenirea la normalitate, după o perioadă pandemică dificilă. Județul Suceava a fost reprezentat la acest eveniment de prim-vicepreședintele CONAF, Liliana Agheorghicesei, precum și de Luminița Chihai și de Rodica Boca. În cadrul Galei Women in Economy, ediția a treia, au fost premiate 20 de femei de afaceri din sfere diferite de activitate care au reușit să facă performanță în anul precedent. La ediția de anul acesta, managerul general al companiei sucevene Dorna Medical, dr. Rodica Boca, a primit premiul „Sănătate înainte de toate”.

După eveniment, prim-vicepreședintele CONAF, Liliana Agheorghicesei, a declarat că, având o tradiție în mediul antreprenorial românesc, a treia ediție a „Galei Women în Economy” a premiat și anul acesta excelența doamnelor de afaceri la nivel național care au făcut performanță într-un an în care la nivel mondial s-a marcat cea mai sumbră perioadă din ultimul deceniu. Ea a arătat că ediția de anul acesta a reunit personalități din mediul politic și economic, respectiv prima femeie președintă a Senatului, Anca Dragu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, Excelența Sa, Ambasadoarea Estoniei în România, Ingrid Kressel Vinciguerra, alături de personalități din mediul academic, de organizații non-profit, companii naționale și multinaționale, antreprenori de renume național și internațional.

„CONAF a cunoscut o ascensiune importantă de la înființare și până în prezent, datorită implicării continue în dezvoltarea unei Românii moderne, competitive și incluzive. Împreună dorim să contribuim la poziționarea corespunzătoare a antreprenoriatului feminin în cadrul societății și la eliminarea barierelor de gen”, a declarat Liliana Agheorghicesei. Ea a ținut să mulțumească Asociației Naționale a Antreprenorilor și Patronatului Femeilor Antreprenorpentru implicare în organizarea evenimentului, precum și partenerilor strategici, Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor, Federația Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Google pentru IMM-uri, iar ca parteneri: Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, Școlii de Business, FNGCIMM și Scripor Alphabet.