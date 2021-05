Cultură

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a anunțat că această instituție va organiza, anul acesta, prima ediție a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”. Niculai Barbă a spus că ediția pilot de anul acesta va începe în luna iunie și va include manifestări sub egida sărbătoririi a 150 de ani de la Marea Serbare a Românilor de la Putna.

„Având în vedere că suntem în anul în care manifestările se desfășoară sub egida a 150 de ani de la Serbarea de la Putna, la care prezența lui Ciprian Porumbescu a fost una remarcabilă, dorm să marcăm acest lucru. Și atunci am considerat că este un bun moment să inițiem în acest an Festivalul Internațional <Ciprian Porumbescu>”, a declarat Niculai Barbă. El a spus că acest festival se va desfășura atât în mediul online, dar va avea și evenimente cu public, care ar urma să aibă loc la Stupca, la Casa Memorială și Muzeul Ciprian Porumbescu, la Liră, sau în parcul central din Suceava, la bustul compozitorului.

Vicepreședintele CJ Suceava a subliniat faptul că își dorește ca Festival Internațional „Ciprian Porumbescu” să devină unul de anvergură, care să se dezvolte de la an la an și să ajungă să rivalizeze cu marile evenimente de acest fel din România. „Vrem să ne inspirăm din ceea ce înseamnă Festivalul <George Enescu>. Evident că e departe lucrul acesta, dar așa stăteau lucrurile și când au început discuțiile pentru înființarea teatrului la Suceava. Teatrul a început, practic, la Suceava prin înființarea unui post de regizor la Centrul Cultural Bucovina, unde noi aveam teatru de păpuși. Iar aici am înființat un post de regizor, care a avut sarcina de a identifica posibilitățile de instituționalizare a teatrului în Suceava. Și asta pentru că aveam organizate până în acel moment spectacole cu teatru și am văzut că există un interes al publicului sucevean, se simțea nevoia unui teatru și se simte în continuare, și așa a fost începutul”, a explicat Niculai Barbă.

El a mai spus că având în vedere că încă este o perioadă de pandemie, este posibil ca la ediția de anul acesta, componenta internațională a festivalului să fie „destul de subțire”, însă se va face tot posibilul pentru a exista participanți din afara țării. Nu în ultimul rând, Niculai Barbă a precizat că CJ Suceava va continua să sprijine și anul acesta Festivalul „Lira de Aur”.