Multe vieți pierdute

Pe șoselele din județul Suceava continuă din păcate să se moară mult în accidente rutiere, chiar foarte mult în ultimele săptămâni. Această situație deloc roz se resimte deja puternic și în statistica polițiștilor rutieri suceveni. De la începutul anului 2021, pe șoselele din județ au avut loc 49 de accidente grave, cu 21 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar dacă numărul de accidente grave este semnificativ mai mic, numărul de morți este din păcate mai mare. Concret, în acest an au murit în accidentele de pe raza județului nostru 27 de oameni, cu trei mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Asta în condițiile în care ne raportăm la un an 2020 în care în Suceava s-a murit cel mai mult în accidente rutiere, în toată România. Chiar dacă numărul de morți în accidente pe șoselele din județ a scăzut ușor de la an la an, Suceava nu a părăsit de zece ani acest nedorit loc I la nivel național.

Cu 27 de morți de la începutul anului, în creștere față de anul trecut, Suceava are toate șansele să rămână pe primul loc la morți în accidente în România și în 2021.

Șir de drame cumplite: accidente mortale cu copii

În ultima lună de zile, la Siret, un copil în vârstă de 12 ani a fost accidentat mortal de o mașină pe o trecere de pietoni, un copil de 4 ani a murit după un impact între două mașini în municipiul Suceava, de asemenea un adolescent de 17 ani a murit la Clit - Arbore, în timp ce era pasager într-o mașină condusă de un alt tânăr, care a intrat violent într-un tractor agricol. Chiar la începutul acestei săptămâni, o fetiță în vârstă de 6 ani a fost accidentată mortal, la Mitocu Dragomirnei, în timp ce un șofer efectua o manevră de mers cu spatele fără a se asigura. Se poate observa așadar o adevărată serie de tragedii care au în prim-plan copii și tineri. Sunt practic accidentele cele mai dramatice, care îndoliază pentru totdeauna familii.

Tot recent a avut loc și un accident mortal cu un motociclist care a intrat într-un copac, la Ulma.

„Capacul” statisticii negre a fost pus de accidentul în care au murit trei tineri, la Poiana Stampei, la finele săptămânii trecute. Aici a fost vorba de inconștiență dusă la extrem, viteză excesivă la volanul unui Maserati de 400 de cai putere. Accidentul cu trei morți de la Poiana Stampei este cel mai grav produs în ultimii ani în județul Suceava.

Analiza pe o perioadă mai lungă arată că un număr mare de victime este din rândul pietonilor. Lipsa infrastructurii pentru pietoni, în foarte multe localități rurale, inclusiv cele tranzitate de drumuri național-europene, este o cauză a numărului mare de accidente grave. Și mai mult probabil contribuie la ce se întâmplă și lipsa educației rutiere, care se resimte din plin și la șoferi, și la pietoni. Iar atunci când lipsa unei minime educații rutiere este combinată cu alcoolul sau cu viteza excesivă, riscul de a se produce tragedii crește exponențial.