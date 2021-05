Sărbătoare

Cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din Republica Moldova, „Dulcinella”, trece Prutul de astă dată pentru a deschide un nou magazin în centrul municipiului Rădăuți. Acest nou atelier de bunătățuri va oferi locuitorilor urbei produse de cofetărie, patiserie și plăcintărie tradiționale moldovenești, dar și inovatoare, în mare parte rețete proprii, gândite și fabricate 100% artizanal. În același timp atracția va fi cu atât mai mare cu cât joi, 20 mai, în ziua deschiderii, care va avea loc la ora 12.00, și în cursul zilei de vineri, 21 mai, când sunt sărbătoriți Sfinții Împărați Constantin și Elena, oferta noului magazin deschis pe strada Piața Unirii, la numărul 5, va cuprinde o reducere cu 30% la toată gama de produse „Dulcinella”.

Îndrăgitul interpret Ion Paladi, care reprezintă imaginea brandului „Dulcinella”, făurind „Podul de dulciuri” dintre Basarabia și România prin Atelierele de Cofetărie Artizanală deschise în ultimii ani la Bacău, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Iași, Pașcani, Botoșani, Suceava, Bârlad, Huși și Fălticeni, va fi prezent joi la deschiderea de la Rădăuți și a vorbit despre ospitalitatea gustului din Basarabia: ”Atunci când faci o alegere este important să fii atent la respirația sufletului, pentru ca mai târziu să poți face lucrurile din suflet. Ce înseamnă pentru mine <Dulcinella>? Plăcere, gust, armonie, ospitalitate și totuși, mai întâi de toate, Unitate. Am vorbit în mai multe rânduri despre ce înseamnă pentru mine acest proiect, iar implicarea mea în calitate de ambasador ține și de dorința de a fi cât mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Prutului și de a-i motiva frumos în cunoașterea reciprocă. <Podul de Dulciuri> reprezintă pentru mine un Nou Început, într-o lume unde gusturile și aromele sunt cele care ne fac să ne simțim mai apropiați. Vorbeam despre <respirația sufletului>, moment în care e mai important să dai decât să iei, când recunoști că se întâmplă ceva mistic și totodată istoric pentru propria ta viață. Da, asta am simțit atunci când am făcut cunoștință cu minunatul public din România. De atunci întâlnirile cu publicul au devenit speciale, iar pentru că port cu mândrie numele de <Cetățean de onoare> al unor localități de aici, mă simt mândru și onorat. Pentru că deschidem la Rădăuți <Dulcinella>, dorința mea este una, ca oricine își va dori să simtă mirosul <Dulcinella> să poată spune - Mă simt acasă!”

„Dulcinella”, ”Ziua Ta Un Pic Mai Dulce”

Fiind cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din Republica Moldova, „Dulcinella” a deschis în 2019 primele 5 magazine în România, continuând cu lansarea în cursul lunii decembrie a anului trecut a altor 5 ateliere de cofetărie în țară. A urmat în cursul lunii martie deschiderea a altor două ateliere de cofetărie la Bârlad și Huși, pentru ca în ultima zi a lunii martie să deschidă un nou atelier în județul nostru, la Fălticeni. Bucuria deschiderii a noi cofetării a continuat pe 8 aprilie la Iași, iar în zilele de 15 și 22 aprilie alte două ateliere de cofetărie au pornit la drum în municipiul Vaslui. Cea mai recentă lansare a unui nou atelier a avut loc la Moinești, la 28 aprilie.

În sloganul „Dulcinella” se regăsește esența brandului: „Ziua Ta Un Pic Mai Dulce”.

Înființată la Chișinău în 2005, compania are ca domeniu principal de activitate fabricarea produselor de cofetărie, ciocolaterie și patiserie, precum și comercializarea acestora prin prisma propriei rețele de magazine specializate, în număr de 30.

În anul 2019 a fost stabilit mottoul pentru strategia de dezvoltare a produsului – Dulcinella rEvoluționează. Acest motto are la bază diferențierea produsului, în esență tortul, de tot ce este pe piață și elaborarea unor gusturi noi, specifice doar companiei „Dulcinella”. Astfel, produsele marca „Dulcinella” au fost clasificate în următoarele serii: Seria Autor, Seria Fusion, Seria Raw&Veg, Seria Tradiționale și Seria Clasice. La baza seriilor stă dorința de a fi într-un continuu proces de inovare și redescoperire a produselor noi, ce permite formarea unor gusturi excepționale, pe care familia „Dulcinella” le împărtășește tuturor.

Noul atelier de cofetărie ce se deschide joi, 20 mai, la ora 12.00, la Rădăuți se remarcă printr-o abordare modernă, cu o gamă mai largă de produse ”Dulcinella”, atât clasice, cât și rețete de autor, dar și produse vegane. Oferta cuprinde o vinotecă extinsă de vinuri și o diversitate de miere de albine, toate aduse din Republica Moldova.

Pentru desfătarea gustului, rădăuțenii sunt așteptați joi, 20 mai, începând cu ora 12.00, la lansarea brandului „Dulcinella” în orașul lor, la adresa strada Piața Unirii, nr. 5, cu reduceri de 30% timp de două zile la toate produsele purtând semnătura ”Dulcinella”. Următorul magazin va fi deschis la Dorohoi, pe 28 mai, iar în lunile august și septembrie vor urma alte cinci deschideri de cofetării în București.