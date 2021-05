Ziarul care stă de vorbă cu oamenii

Cum privesc sucevenii participarea la evenimente cu public numeros după anunțata relaxare de la începutul lunii iunie?

Relaxarea preconizată după data de 1 iunie aduce retragerea unor măsuri de restricționare în privința evenimentelor culturale, sportive sau a petrecerilor în familie. În multe astfel de cazuri măsurile de relaxare se pare că se vor lua în funcție de gradul de vaccinare al celor care participă de evenimente sau al regiunii în care are loc acestea. Se vorbește despre o ridicare a limitării la 30%, respectiv 50% în privința capacității de deservire a localurilor, acestea fiind înlocuite cu măsuri de distanțare care urmează a fi reglementate. În cele ce urmează vom vedea care e părerea sucevenilor despre participarea lor la evenimentele mai ”aglomerate” ale verii și în ce condiții ar face-o.

”Nu am avut nici un stres, am purtat mască, m-am vaccinat și nu am fost bolnav”

Vasile ne-a spus răspicat de la început că ”Nu am nici un stres. Am purtat mască, m-am vaccinat și nu am fost bolnav și nici de acum nu am să am, pentru că voi respecta toate regulile. Dacă va fi cazul voi participa la aceste evenimente, însă respectând regulile ce vor fi impuse.”

”Eu nu m-am încumetat să las nici măcar masca...”

Mult mai circumspecți, Mihai și Claudia cred că nu vor da curs unor invitații la astfel de evenimente, pentru că nu cred că este cazul de astfel de relaxare. Mihai ne-a transmis: ”Deocamdată am o reținere totală, nu m-am încumetat să dau jos nici masca și m-am și vaccinat. Nu pot participa unde e înghesuială, pentru că oamenii nu păstrează distanța”, în timp ce consoarta lui, Claudia, ne-a spus: ”Chiar dacă am făcut vaccinul și mă simt un pic mai ocrotită, tot mă feresc, merg cu mască, evit aglomerațiile și sunt foarte suspicioasă. Nu aș accepta sub nici o formă să mă duc la o petrecere, la o nuntă. Aș găsi o motivație sau chiar aș spune adevărul, acela că evităm aglomerațiile.”

Vaccinul, cel mai important

În periplul nostru printre părerile sucevenilor l-am întâlnit pe Marin, care crede în vaccinare: ”Părerea mea este că cel mai important lucru este să facem vaccinurile și să fim imunizați. În felul ăsta ne protejăm pe noi, familiile noastre și pe cei din jur. Cred că este un lucru înțelept și foarte normal”, iar Tița crede că educația stă la baza unei conduite echilibrate: ”Dacă oamenii ar respecta regulile impuse și s-ar vaccina nu ar fi nici o problemă, pentru că vaccinarea are rolul ei în protecție. Lumea să nu mai facă excese, să fie mai ponderată și atunci se pot organiza. Eu am văzut ce s-a întâmplat sâmbătă, în relaxarea asta și m-a îngrozit. Trebuie educație.”

Preotul Silviu Maxim vede perioada care va urma ca pe un experiment în privința conviețuirii cu acest virus: ”Aceste evenimente sunt așteptate de prea mult timp și amânarea nu aduce speranță. Va trebui să participăm cu simț de răspundere, dar nu la toate aceste evenimente, pentru că uneori noi exagerăm. Acesta va fi un experiment și trebuie să fim foarte atenți, pentru că atunci când te îmbolnăvești începi să dai vina pe toți. Sunt rezervat pentru că nu trebuie să încurajăm foarte mult libertatea asta neînțeleasă și exagerată câteodată.”

Relaxare privită cu încredere de cei mai mulți

Doina are toată speranța revenirii la normalitate pentru toată lumea: ”Fără nici o reticență. Mi se pare că în contextul actual se poate participa la aceste evenimente, pentru ca și oamenii care lucrează în acest domeniu să-și câștige bucata de pâine”, iar Andreea ne-a spus: ”Da, aș participa, de ce nu? Până la urmă toate se fac cu oameni, nu? Și ar trebuie să revenim la o viață normală. Mulți oameni au fost speriați de această boală și fiecare are dreptul să aleagă dacă participă sau nu la astfel de evenimente.”

În legătură cu modul de organizare a acestor evenimente Geanina crede că ”Referitor la această întrebare nu știu ce să decid. Am evenimente multe în această vară, pentru că mulți le-au amânat. Dacă ar fi cu persoane mai puține, sau în spațiu deschis, la o terasă cu foișoare, atunci poate da. Dar în spațiu închis cu multă lume, nu cred că aș participa. Doar dacă ar fi așezați distanțat și sala ar fi ventilată.”