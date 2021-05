Proces relatat în presă

Cazul suceveanului arestat în Belgia şi judecat pentru viol și tortură, fapte urmate de decesul victimei, o tânără în vârstă de 27 de ani, rămâne intens mediatizat în presa belgiană, la mai bine de 4 ani de la oribila faptă. Noutatea este legată de începutul procesului în care este judecat Alexandru Caliniuc, din Salcea. Suceveanul a fost audiat de judecătorul care va da verdictul, iar declarațiile sale au șocat din nou. Caliniuc susține că a găsit-o pe tânără inconștientă pe plajă, a tras-o sub un ponton, unde a violat-o și a supus-o la perversiuni. Tânărul continuă să susțină că femeia se mișca, iar el a lăsat-o în viață pe plajă, neavând intenția de a o ucide.

Procesul, ca și întreaga anchetă, a fost relatat pas cu pas de presa belgiană, care a avut acces la datele din dosar, dar și la audierile din instanță, transformând cazul într-un spectacol mediatic.

Un caz care a șocat o țară întreagă

Pe 22 ianuarie 2017, o tânără de 27 de ani a fost găsită moartă pe plaja din Knokke-Heist, o staţiune liniştită din Belgia. Belgianca petrecuse într-un cazino, alături de iubitul ei, iar în jurul orei 4.00 dimineaţa aceasta a părăsit localul singură, spunându-i iubitului că merge pe plaja din apropiere pentru a lua aer.

Iniţial, iubitul femeii a fost considerat suspectul principal de omor. Ulterior, au fost publicate intens în media belgiană imagini cu un tânăr în geacă albastră care s-a plimbat pe plajă în noaptea în care femeia a fost găsită moartă. Tânărul din imagini a fost identificat ulterior în persoana lui Alexandru Caliniuc, tânărul din Salcea. El a fost săltat de acasă, de la Salcea, în iunie 2017, în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Belgia. Anterior, anchetatorii belgieni verificaseră numeroase piste. Ulterior, tânărul a fost extrădat în Belgia.

Tânărul a recunoscut încă de la început că s-a aflat în acea zi la Knokke-Heist, chiar pe plaja unde se bănuieşte că a ucis-o pe tânăra de 27 de ani. Pe parcursul anchetei, suceveanul a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu femeia.

"Eram doar curios și de aceea m-am culcat cu ea. Ea nu a spus nimic... Nu a spus că ar trebui să o las în pace"

Conform stiridiapsora.ro, între timp, părinții tinerei Sofie au văzut videoclipurile și fotografiile atroce făcute de Caliniuc cu telefonul mobil în timp ce aceasta era pe moarte. În aceste imagini se poate observa că victima era încă în viață. Își mișcă un picior şi capul. Reacția suspectului este înfiorătoare. "Nu am fost atent la asta".

Presa belgiană a relatat o parte din declarația lui Caliniuc în instanță: "Era întinsă pe burtă. Am întors-o spre mine și am pus-o pe spate. Era ca și cum ar fi fost lovită. Avea vânătăi pe față. Nu mai avea putere în brațe. Mi-a fost teamă că apa o va lua, așa că am tras-o spre gard. Nu am lovit-o. Nu i-am făcut nimic“.

"Eram doar curios și de aceea m-am culcat cu ea. Ea nu a spus nimic... Nu a spus că ar trebui să o las în pace", a explicat el.

Potrivit medicului legist, pierderea cunoștinței a fost cauzată de sufocare, iar în cele din urmă a murit din cauza unui atac de cord, în frigul năprasnic. La cererea apărării, în timpul anchetei a fost numit un grup mare de experți. Aceștia au ajuns la concluzia că sufocarea nu a fost fatală, dar că Sofie Muylle a murit probabil din cauza hipotermiei.

Conform stiridiaspora.ro,mai mulți deținuți din penitenciarul unde este închis Caliniuc s-au plâns că suceveanul se masturba în prezența lor. Colegul său de celulă a cerut chiar să fie mutat din celula sa. Ceilalți deținuți îl numesc "nebunul" și "perversul".

În timpul investigației, a reieșit că suspectul suferea de o deviație sexuală. Potrivit expertizei psihiatrice, Alexandru Caliniuc are un interes sexual excesiv și deviant. În săptămânile care au urmat evenimentelor, el ar fi filmat femei fără știrea lor în cabinele unei piscine din Knokke, precum și un cuplu făcând sex.

În raportul lor, experții subliniază că nu suferă de nici o tulburare mintală și că, prin urmare, a fost responsabil pentru faptele sale. Riscul ca acesta să recidiveze este descris ca fiind "moderat crescut".

Riscă minimum 30 de ani de închisoare

Ziarele belgiene au titrat informaţia că anchetatorii au recuperat din telefonul mobil al suceveanului clipuri video şi un selfie făcute imediat după comiterea faptei. De asemenea, suceveanul a ieşit nesincer la întrebările la care a fost supus la testul poligraf. Proba indubitabilă împotriva suceveanului ar fi cea legată de ADN-ul găsit pe trupul tinerei ucise.

Având în vedere cursul procesului și chiar ce declară suceveanul (care practic recunoaște mai toate acuzațiile, decesul survenind ca urmare a violențelor acestuia și a faptului că a lăsat-o să zacă în frig), este de așteptat ca acesta să primească o pedeapsă mare.

Conform Codului penal belgian, suceveanul riscă să primească închisoare pe viață, cu posibilitate de eliberare condiționată, dar nu mai devreme de 30 de ani.