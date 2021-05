Ce părere ai despre…?

O propunere care a născut multe controverse, păreri și orgolii, concretizate în idei și propuneri care încearcă să redea orașului oaza de liniște și relaxare de care are nevoie. Aflați în fața unui proiect foarte important pentru noi toți, reprezentanții primăriei au luat decizia de a organiza un concurs internațional de soluții pentru ”Zona de agrement Parc Șipote”. Până la evaluarea ofertelor de proiecte venite pe această temă, i-am întrebat pe suceveni cum și-ar dori să arate parcul după ce va fi reamenajat, cei mai mulți dintre ei răspunzând că și-ar dori să rămână cât mai verde.

În primă fază, curățat și iluminat

Claudia este de părere că în primul rând trebuie curățată întreaga zonă și iluminată: ”Ar trebui un pic curățat, dar nu ar trebui să construiască foarte mult în zonă. Să rămână spații verzi, o oază de relaxare pentru cei care ajung acolo. Cred că și iluminatul public ar trebui refăcut, pentru că îmi amintesc că era cam întuneric când am fost ultima dată”, iar Adrian crede că ”Față de cum arată acum, orice îmbunătățire începând de la bănci, alei, coșuri de gunoi, iluminat, va fi bună.”

Un proiect vechi de peste 50 de ani, nefinalizat

Elena ne-a povestit că la mijlocul anilor 60 a demarat procesul de plantare cu arbori de diferite specii, în ideea ridicării unui parc dendrologic în acel areal: ”Prin 1965, când eram elevă la Liceul <Ștefan cel Mare>, noi am fost și am plantat copaci în acest areal. Ni se spunea pe atunci că în viitor aici va fi o grădină frumoasă. Ar fi bineînțeles frumos să fie amenajat parcul, pentru că Suceava nu are o zonă de agrement așa cum ar trebui. Să aibă alei frumoase, bănci, cu acces spre cetate, o zonă care să bucure locuitorii.”

Alți suceveni se gândesc la siguranța pe timp de noapte

Alexandru este pensionar și crede că s-ar simți bine într-un parc curat și liniștit: ”În primul rând ar trebuie să fie niște alei pietruite și trotuare bine amenajate, lumină. Cred că ar fi bine să fie asigurat cu pază pe timp de noapte, pentru siguranța oamenilor. Un loc unde să poți să te recreezi în liniște, fără muzică la maxim, fără accesul mașinilor în zonă”, iar Manuel se gândește la păstrarea în condiții bune a bunurilor din parc: ”Multă verdeață, pomi în care să cânte păsărele, să simți altceva față de oraș. Și la toate investițiile care se vor face, să fie pază pentru a nu fi deteriorate pe timp de noapte.”

Cei mai mulți își doresc să rămână un loc cât mai verde

Florin și-ar dori un parc cu intervenții minime în amenajarea peisajului: ”Așa cum arată acum, fără prea multe modificări. Curățat parcul, pe jos refăcute aleile, în schimb natura ar trebui lăsată în pace. Prea mult nu cred că ar trebui intervenit, alei pentru cărucioare de copii cu intrări de acces special amenajate, pentru că trebuie să ne bucurăm de aerul curat de acolo.”

Locurile de joacă pentru copii par să aibă o mare căutare printre soluțiile propuse. Alina, aflată cu copiii la plimbare, ne-a spus că-și dorește ”locuri de joacă pentru copii, cu tobogane sigure pentru ei, de la cel mai mic la cel mai mare, pentru a-mi putea lăsa copiii să se joace în siguranță. Mă gândesc că inclusiv pentru adulți ar trebui piste pentru biciclete și pentru mișcare în general”, iar Ancuța crede că integrarea locurilor de joacă trebuie să fie cât mai discretă: ”Sincer, mi-aș dori să fie niște alei circulabile, mai ales pentru cei cu cărucioare pentru copii sau pentru persoanele cu handicap, cu rampe de acces pentru ei. În rest multă verdeață, locuri pentru copii cu leagăne, dar care să nu afecteze peisajul. Să fie cât mai natural posibil.”

Așadar, un parc cu multă verdeață în care se pot integra căi de acces moderne pentru toate dorințele, locuri de joacă, zone liniștite de recreere. Așteptăm propunerile concrete ale proiectanților și alegerea fericită a celor abilitați să o facă.