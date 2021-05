Poveștile plantelor medicinale

Muzeul de Științele Naturii Suceava organizează lecții interactive online – educație muzeală, pe parcursul întregului an, una dintre acestea având ca temă „Secretele plantelor care ne vindecă”.

Biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc, de la Muzeul de Științele Naturii Suceava, spune că toate poveștile plantelor medicinale constituie o nouă, atractivă și educativă lecție de muzeu, lansată de Muzeul Național al Bucovinei.

Lecția de muzeu cu activități interactive se va desfășura doar online, începând de luni, 17 mai 2021. Informații puteți obține la telefon: 0230 213 775.

„Lecția de muzeu se adresează tuturor celor interesați de plantele medicinale, elevi din școlile primare, gimnaziale și liceale, atât din municipiul Suceava, cât și din alte localități, interesați de fabuloasa temă abordată. Pe parcursul acestei lecții de muzeu vor fi prezentate informații despre răspândirea geografică și habitatul plantelor medicinale; etimologia denumirii științifice și populare a plantelor medicinale; legende, povești și miturile legate de plantele medicinale; localizarea secretelor vindecătoare în corpul plantelor medicinale; acțiunile terapeutice pe care le are planta medicinală; modalitățile de întrebuințare ale plantelor medicinale în tratamentele naturiste și în alte activități cotidiene umane”, a explicat biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc.

Cunoaștere

Participanții vor avea posibilitatea, de asemenea, să cunoască ce unelte ne-ar trebui pentru a culege/colecta corect plantele medicinale, care este perioada favorabilă/optimă pentru recoltarea plantelor, care sunt etapele ce se parcurg în realizarea unui ierbar, cu migală și răbdare, cum și unde se păstrează timp îndelungat un ierbar, care sunt elementele componente ale unei plante medicinale, care este povestea plantei medicinale, ce obiceiuri și tradiții, legende și mituri se cunosc despre plantele medicinale, unde sunt localizate substanțele active în corpul plantelor medicinale, sub ce formă pot fi utilizate plantele medicinale, în ce fel de afecțiuni pot fi utilizate plantele medicinale, prin ce metode poate fi modificată influența negativă pe care o au schimbările climatice și factorul antropic asupra habitatului și variabilității plantelor medicinale, pot fi oare întrebuințate plantele medicinale și la activități recreative și/sau meditative etc.

Valorificarea plantelor medicinale și toxice erborizate aflate deja în Depozitul de Botanică al Muzeului de Științele Naturii

Am aflat de la organizatori că în cadrul acestor lecții muzeale se vor prezenta imagini ale unor foi de ierbar cu specii de plante medicinale presate, specii care habitează în regiunea de nord a Bucovinei și care sunt adăpostite în Depozitul de Botanică al Muzeului de Științele Naturii Suceava.

În plus, cu acest prilej vor fi colectate și erborizate și alte specii de plante medicinale efemere (vernale și estivale timpurii) din zona împădurită și deluroasă a nordului Moldovei. „Scopul acestei lecții de muzeu constă în valorificarea plantelor medicinale și toxice erborizate aflate deja în Depozitul de Botanică al Muzeului de Științele Naturii din Suceava; îmbogățirea patrimoniului muzeal mobil cu specii noi de plante medicinale și toxice, care trăiesc în regiunea de nord a Bucovinei; cunoașterea florei spontane cu proprietăți terapeutice și a importanței lor în homeoterapia și alimentația umană. În fiecare săptămână, în cadrul acestei lecții de muzeu vor fi postate pe pagina de Facebook a Muzeului de Științele Naturii informații teoretice și practice despre câte o plantă medicinală. Aceste detalii vor fi întrebuințate la completarea și decorarea unui caiet cu activități interactive (conceput în funcție de vârsta și de etapa școlarizării dumneavoastră). Vă rugăm să răspundeți provocării noastre”, au mai completat reprezentanții Muzeului de Științele Naturii.

Desene și povești. Reguli pentru participanți!

Elevii sunt invitați să participe la sărbătorirea zilei plantelor medicinale, care va avea loc pe 24 iunie, cu desene și povești scrise de ei despre plantele medicinale. „Vrem să ne ajutați la realizarea unui panou expozițional temporar cu și despre plantele medicinale, în cadrul Muzeului de Științele Naturii, precum și la constituirea unui ierbar cu plante medicinale, care habitează în regiunea de nord a Bucovinei”, a transmis biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc.

La categoria de vârstă: 7-10 ani, elevii trebuie să găsească și să posteze o poezie scrisă de autori români, unde se regăsesc numele unor plante medicinale. „Să descifrați și să postați soluția unor ghicitori cu plante medicinale; să ne trimiteți pe adresa muzeului câte o poveste despre o plantă medicinală, realizând și desenele corespunzătoare din cuprinsul acesteia (pe carton A4, utilizând tehnica colajului); să căutați deosebirile dintre două imagini cu aceeași plantă medicinală și să postați numărul găsit. Vă rugăm să precizați pe o etichetă: numele și prenumele, clasa, școala, profesorul coordonator și orașul/municipiul. Cele mai frumoase desene și povești, scrise de voi, despre speciile de plante medicinale vor fi postate pe pagina noastră de Facebook”, anunță organizatorii.



Pentru categoria de vârstă: 11-14 ani: „să completați și să ne trimiteți, pe adresa muzeului câte o poză din natură, cu o specie de plantă medicinală, găsită în timpul vacanței (precizând locația și data) și să întocmiți câte un lanț trofic, având ca producător o specie de plantă medicinală; să trasați săgeți între coloana A și coloana B, stabilind relația cauză-efect, pentru diferite specii de plante medicinale; să completați un rebus, utilizând cuvintele cheie din descrierea plantelor medicinale; să completați spațiile libere dintr-un text și să postați cuvintele cheie”.

La categoria de vârstă: 15-18 ani: „să alcătuiți un plan teoretic (cu posibilitatea implementării lui sustenabile) pentru reducerea efectelor negative provocate de schimbările climatice și pășunatul excesiv, asupra numărului de specii de plante medicinale și răspândirii lor geografice. Participanții vor avea posibilitatea de a participa cu lucrarea la o sesiune de comunicări organizată de Muzeul de Științele Naturii; să adnotați corect o schemă, pentru a găsi relația cauză-efect între planta medicinală, agenții patogeni biotici și abiotici”.