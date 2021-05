Emoționant

Reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala Suceava, împreună cu cei ai Primăriei Forăști și cu familia l-au sărbătorit ieri la Roșiori, în comuna Forăști, pe veteranul de război Constantin Dencef, la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. Emoționat de momentul solemn creat, veteranul care a trecut și prin prizonierat la ruși le-a mulțumit celor care i-au fost alături și a vorbit cu reținere despre greutățile prin care a trecut în lunga-i viață. El a primit flori, plachetă și diplomă aniversară din partea autorităților.

Cu ocazia evenimentului, din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război i s-a acordat o Diplomă Aniversară maiorului (RTR) Dencef Constantin la împlinirea celor 100 de ani, adusă de președintelui Asociației Veteranilor de Război, Filiala Suceava, Neculai Niga, care a spus câteva cuvinte despre cel sărbătorit:

”A plecat pe front în 1944 cu un regiment de căi ferate de la Iași. Pe data de 23 august 1944 a fost luat prizonier și a stat în prizonierat până în anul 1945, luna octombrie. S-a întors din război și, așa cum spune el, a început războiul pe alte fronturi, cu seceta, cu foametea, cu boala și apoi întovărășirea, colectivizarea, sovromurile și așa mai departe. Le-a dus pe toate cu demnitate, așa cum a dus prizonieratul și viața din război. A iubit oamenii, nu a știut să urască, a fost și este iubit de toată lumea și ne bucurăm pentru că am putut participa la asemenea eveniment. Dumnealui plânge cu lacrimi pe față, iar noi plângem alături de el în suflet, pentru că realizăm ce mult înseamnă pentru el acest moment. Dumnezeu să-i dea sănătate și să ne aștepți și la anul.”

Placheta Vârsta de Aur i-a fost acordată veteranului Constantin Dencef din partea Primăriei Forăști, la împlinirea vârstei de 100 de ani, împreună cu urări de sănătate venite din partea primarului comunei Forăști, Brăduț Avrămia, pentru care sărbătoritul reprezintă un model pentru locuitorii comunei.

O poveste de viață plină de emoții și amintiri

Constantin Dencef a fost încorporat în februarie 1944 în cadrul Regimentului 1 Căi Ferate Iași, fiind lăsat la vatră în luna august a aceluiași an. Nenorocirea a făcut ca pe 23 august 1944, în timp ce se afla în grădina casei sale, să fie văzut de o unitate rusească ce tranzita zona, fiind luat prizonier chiar dacă la acel moment România devenise aliat al Uniunii Sovietice. După un an și două luni de chinuri suferite în timpul detenției din Crimeea, a fost eliberat și s-a întors acasă.

Emoționat de momentul trăit și de amintirile grele din viața sa, Constantin Dencef a spus: ”Numai în chin și în necaz am trăit la ruși. În țară am muncit, unde s-a întâmplat, unde m-au dat și am trăit și am ajuns azi, cum nu m-am gândit niciodată să ajung, pentru nimic în lume. Am fost bolnav de ochi, am fost bolnav de trup, însă a dat Dumnezeu și am scăpat de toate. Căci dacă Dumnezeu te ajută, treci prin toate. De la 50 de ani în sus nu mă gândeam că am să mai trăiesc, căci tot bolnav am fost, dar a dat Dumnezeu să trec peste încă 50.”

Unul dintre cei doi copii ai veteranului, fiica sa Violeta Nichifor, a adăugat celor spuse de părintele ei: ”Dacă ar sta să povestească ce a trăit în viața lui, nu pot să-mi explic cum a ajuns anii ăștia. Într-adevăr el vă aștepta de vreo două zile, avea ceva, mai ales de când a venit domnul de la veterani, în Vinerea Mare. De atunci avea el așa ceva, să vină toți și să sărbătorească el 100 de ani. Noi ne bucurăm că i-a dat Dumnezeu atâtea zile, să fie alături de noi.”

Cei apropiați împreună cu invitații au ciocnit cu veteranul sărbătorit ouă roșii, câte o cupă de șampanie și i-au cântat Mulți Ani Trăiască.