Perseverență bolnavă

Un bărbat care avea permisul suspendat pentru că a fost prins în timp ce conducea un autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice a comis-o din nou. Sâmbătă seară, înainte de miezul nopții, polițiștii au tras pe dreapta pe o stradă din Gura Humorului un autoturism marca VW Touran. De la volan a coborât un localnic, pe nume Cosmin Tanu, de 40 de ani, care încerca să-i evite pe polițiști.

Oamenii legii au decis să-l testeze cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, a fost condus la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cu ocazia verificărilor, bărbatul le-a spus cu nonșalanță polițiștilor că nu are permis de conducere, întrucât este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Fapta pentru care a rămas fără permis s-a petrecut în luna februarie a acestui an, ocazie cu care s-a ales și cu dosar penal. Acum, pe numele său a fost întocmit un nou dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.