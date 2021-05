Olympiad Mathematics 2020-2021

Un elev de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Armand Viorel Ilaș, din clasa XII-a, a obținut Locul III la un concurs internațional de matematică, Olympiad Mathematics 2020-2021. Competiția a fost organizată de Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University și The Sigma Intellectual Club din Rusia.

La concurs au participat, la prima etapă, după cum am aflat de la prof. Mihaela Ursaciuc, directorul Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, 1.248 de elevi, din 16 țări (Azerbaidjan, Belarus, Israel, India, Iran, Spania, Kazahstan, Canada, Kirghizstan, Nigeria, Rusia, România, Tadjikistan, Uzbekistan, Cehia, Ecuador). În finală s-au calificat 363 de elevi, printre care și Armand.

Tânărul humorean își construiește cu tenacitate, cu muncă, cu multă ambiție o frumoasă poveste de succes, este de părere prof. Mihaela Ursaciuc, care a dorit să fie printre primii care îl felicită pe Armand („tânărul nostru campion al științelor”), pentru rezultatul de excepție obținut recent la concursul internațional de matematică.

Felicitări din partea directorului Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului se îndreaptă și către părinții lui Armand Viorel Ilaș, dar și către profesorii care l-au pregătit. Elevul humorean a trecut cu brio de

examenele complexe de admitere la două dintre cele mai bune universități din lume, Delft University Of Technology și Eindhoven University Of Technology, specializarea Computer Science and Engineering, „după mulți ani de muncă susținută, sacrificii, credință, participări neobosite la zeci de concursuri și olimpiade”. „De când erai foarte mic, îți doreai să devii om de știință, să găsești modalități pentru a face lumea puțin mai bună. Dumnezeu să-ți călăuzească pașii! Mulțumiri tuturor celor care au contribuit la devenirea ta ca om, care ți-au întins aripile și te-au încurajat să zbori zâmbind, indiferent de obstacole. Mulțumiri tuturor cadrelor didactice de la Colegiul <Alexandru cel Bun>, pentru susținere necondiționată, înțelegere și minunată colaborare”, este mesajul familiei lui Armand, mândră de realizările tânărului „campion al științelor”.