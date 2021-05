Apel disperat

Zeci de persoane au fost mobilizate pentru găsirea unui copil cu autism, care dispăruse de acasă. Incidentul a avut loc în sâmbăta de dinaintea Paștelui, iar totul s-a terminat într-un mod fericit.

Mama copilului în vârstă de 5 ani a sunat la 112 și a sesizat că micuțul se juca cu alți trei frați minori, iar la un moment dat a ieșit pe poarta gospodăriei, închisă, dar neasigurată. Dispariția a fost observată la mai puțin de jumătate de oră, iar în prima fază căutările au fost făcute de mamă și câteva rude. După aproximativ 15 minute mama a decis să apeleze și la sprijinul poliției. La fața locului au ajuns 6 polițiști, un echipaj de jandarmi, unul de pompieri, dar și aproximativ 50 voluntari (rude și vecini).

La mai bine de o oră de la începerea acestor căutări ample copilul a fost găsit la o distanță de aproximativ un kilometru față de casă, în apropierea unei ferme din cartierul Ițcani, având direcția de deplasare către locuința bunicilor săi din acest cartier al municipiului Suceava. Micuțul a fost consultat de un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Suceava care nu a constatat leziuni ori alte traume fizice, motiv pentru care părinții au refuzat transportarea acestuia la spital.

A fost anunțată și Protecția Copilului despre acest incident, dar se pare că familia nu are probleme în a gestiona problema, iar evenimentul de pe 1 mai pare doar unul izolat și care nu pune sub semnul întrebării modul în care familia îl crește și are grijă nu doar de copilul cu autism, ci și de ceilalți frați.