Activități creative cu copiii

Indiferent de perioada în care trăim, nu ar trebui niciodată să uităm de importanța jocului și activităților creative pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Pornind de la acest gând, Asociația „Edu Max”, în parteneriat cu Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa” Fălticeni, a desfășurat, în perioada 19-23 aprilie, un proiect educațional ce și-a propus organizarea unei serii de ateliere și activități zilnice pentru copiii din municipiul Fălticeni și alte localități lăturalnice.

Deconectarea copiilor de la tehnologie

Săptămâna GTW #DisconnectToReconnect, proiect desfășurat în cadrul inițiativei Generația TehnoWorld, a avut drept principal scop deconectarea copiilor de la tehnologie și toate activitățile pe care le desfășoară în mediul online și reconectarea lor cu alte grupuri de copii alături de care să poată explora idei creative și împărtăși experiențe autentice în cadrul unor evenimente sociale atent organizate pentru a respecta măsurile de combatere ale pandemiei COVID-19 (pe tot parcursul activităților copiii au purtat mască, li s-au dezinfectat regulat mâinile, iar atelierele au fost astfel gândite încât să permită defășurarea lor în grupuri mici).

Dacă e să tragem linie, în toate cele 5 zile de activități ne-am bucurat de prezența unui număr generos de copii, însumând 171 de prezențe, 18 voluntari și 8 profesori invitați. O astfel de poveste nu poate rămâne fără a relata pas cu pas întâmplările petrecute și toate momentele în care ne-am zâmbit pe sub mască ori ne-am privit aprobator și plin de căldură. Astfel, vă invităm să lecturați toate jurnalele de bord scrise cu atenție să surprindă fiecare pas al călătoriei noastre.

Luni 19 aprilie - prima zi din Săptămâna GTW #DisconnectToReconnect

Cuvântul zilei a fost „creativitate”. Ne-am început dimineața cu foarte multă energie și am urcat pe scenă. Aici ne-am pus în mișcare cu o serie de jocuri de rol și improvizație pentru a face cunoștiință între noi, în cel mai autentic mod posibil. Am râs de-am făcut și cel mai mic pui de somn să fugă de lângă noi.

Apoi ne-am preluat rolul de arhitecți ai propriilor noastre scene de teatru și am pus cap la cap idei de personaje și de decor pe care le-am adus la viață cu vopsea, pensule și mult sclipici. E musai să amintim și valoarea ecologică a activității: drept materiale am folosit cutii de la pantofi.

Cum a venit prânzul, a fost lansată și o cerință foarte specifică: „Vreau pizza cu porumb!”. Pe lângă porumb am avut și ton, dar și multe alte ingrediente la fel de delicioase.

La ora 13:10 ne-am așezat în sala de cinema rezervată doar pentru noi și am vizionat un film.

Marți 20 aprilie - a doua zi din Săptămâna GTW #DisconnectToReconnect

Cuvântul zilei a fost „conexiune”. Încă din primele minute în care ne-am întâlnit, ne-am împrietenit rapid cu ajutorul unor jocuri de cunoaștere prin care am aflat ce pasiuni avem, ce animale ne plac, ce mâncare preferăm și ce tipuri de muzică ascultăm.

Ulterior, ne-am împărțit în grupuri de câte 6 și am început să jucăm Tika Math și EQ Games. Jocuri care ne-au dat ocazia să ne punem mintea la treabă pentru a rezolva ecuații și probleme de matematică, pentru a face față provocărilor în echipă și pentru a descoperi lucrurile la care suntem buni.

La prânz, nu ne-a mirat deloc când pizza cu porumb a fost din nou vedeta zilei (e posibil să fi stabilit o modă locală).

De la ora 13:00, energia celor prezenți parcă s-a dublat, iar asta a făcut să nu simțim că numărul adolescenților prezenți nu a fost foarte mare. Jocul Inside Hero ne-a adus pe toți mai aproape de lucrurile în care credem, căutând cuvintele potrivite să le explicăm și celorlalți perspectiva noastră asupra unor probleme relevante în viață.

Miercuri 21 aprilie - a treia zi din Săptămâna GTW #DisconnectToReconnect

Cuvântul zilei a fost „inspirație”. Dimineața ne-am încălzit corzile vocale printr-un energizer, pentru a fugări orice urmă de somn. Câteva joculețe mai târziu, am învățat o nouă coregrafie de grup, urmată de un moment de meditație mindfulness al cărei gând a fost „Care este cel mai mare vis al meu?”.

De la ora 10:20 ne-am împărțit în 3 grupuri pentru a participa pe rând la 3 ateliere:

1. Atelierul de modelat a adus la viață tot felul de jucării: fluturași, animale domestice, vaze de flori și monștri giganți cu 3 capete care mănâncă rechini ciocan.

2. Atelierul de pictat pietre ne-a arătat cum putem transforma în talismane prețioase niște lucruri considerate atât de banale.

3. La caligrafie am rotit cuvinte și forme în modele potrivite care să însumeze grija pe care le-o purtăm oamenilor dragi.

La prânz, parcă pizza cu porumb nu a mai fost atât de specială, deja ne-am obișnuit cu ea.

Ora 13:00 a fost momentul în care Bogdan Horodincă ne-a ghidat în primii pași spre descoperirea oratorului interior. Prin discuții și jocuri practice, am învățat cum să ne însușim un mod de gândire potrivit situațiilor în care suntem puși să vorbim în public.

Joi 22 aprilie - a patra zi din Săptămâna GTW #DisconnectToReconnect

Cuvântul zilei de astăzi a fost „joacă”. Multă și din plin, să fie clar de la bun început. Pe terenul sportiv de la Colegiul Național „Nicu Gane” ne-am pus toată energia la bătaie pentru a alunga orice nor de ploaie.

De la a crea tablouri cu propriile noastre corpuri, la a deveni niște ninja agili a fost nevoie de doar un cerc, un cerc al încrederii și al bunei-dispoziții. Ne-am dezmorțit sufletele de copii și am fugit dintr-o parte în alta: ba cu mingea, ba fără minge, ba pentru o ștafetă, ba pentru a evolua de la stadiul de ou la cel de găină (greu de explicat dacă n-ai fost acolo). Clar e că ne-a plăcut așa de mult să ne jucăm împreună, încât am ajuns la concluzia că trebuie să facem asta mai des.

Era să uităm: am și învățat un dans nou împreună.

La prânz am luat o pauză de la pizza și de la porumb:), am avut tot felul de produse delicioase de simigerie.

Vineri 23 aprilie - ultima zi din săptămâna GTW #DisconnectToReconnect

Cuvântul zilei de astăzi a fost „echipă”. Ne-am întâlnit în autogară, la ora 10:00, pentru a porni în scurta noastră călătorie spre Școala Gimnazială „N. Stoleru” din Baia.

Prima activitate a fost o prezentare despre noțiuni de robotică și programare, susținută de echipa Coder DOJO condusă de prof. Gabriel Anastasiu. Poate nu înțelegem noi toate subtilitățile unui program pe calculator sau părțile componente ale unor cipuri, dar cu siguranță atunci când auzim de roboți devenim fascinați de complexitatea tehnologiei din spatele unei asemenea invenții.

În a doua parte a zilei, ne-am pregătit lupele de detectivi și, împreună cu echipa pe care am format-o, am început cea mai mare anchetă a tuturor timpurilor. Marele Cluedo este un joc de echipă în care avem la dispoziție o oră jumătate să trecem pe la birourile unor mari criminaliști (voluntarii) pentru a primi indicii despre criminal, arma crimei, victimă și locul unde s-a întâmplat fapta. Dar nu orișicum, ci în urma unei provocări pe care trebuie să o rezolvăm în echipă. Am dansat, am cântat, ne-am mâzgâlit, ne-am pus mintea la încercare pentru a rezolva puzzle-uri sau jocuri de logică și multe alte încercări demne de cei mai mari anchetatori. La sfârșit, rezultatul ne-a fost clar: Curaj câine fricos l-a omorât pe Mickey Mouse cu un șlap în Țara de nicăieri. Și, la final, chiar dacă am rezolvat enigma, noi tot am vrut să continuăm joaca.

Proiectul a fost coordonat de Oșlobanu Șerban-Flavius, managerul de responsabilitate socială al Asociației Edu Max, în strânsă colaborare cu Crăiță Delia, coordonatorul de voluntari al Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa, și doamna prof. David Elena-Manuela. Cu această ocazie vrem să le mulțumim și altor actori importanți care au contribuit la desfășurarea proiectului: Primăria Municipiului Fălticeni pentru deschiderea cu care ne ajută de fiecare dată cu spații pentru activități, punându-ne la dispoziție Centrul Cultur „Grigore Vasiliu Birlic”, Colegiul Național Nicu Gane pentru ajutorul oferit în ziua de joi, terenul sintetic pentru ziua de joacă afară, și Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia pentru găzduirea zilei activităților din ziua de vineri. Totodată vrem să le mulțumim doamnei prof. Pavel Florentina (Profa de Mate), domnului Horodincă Bogdan și domnului prof. Anastasiu Gabriel (Coder DOJO Romania) pentru atelierele pe care aceștia le-au organizat în cadrul proiectului nostru.

Dacă vreți să ne cunoașteți mai bine, vă invităm să ne urmăriți pe pagina de Facebook Generația TehnoWorld: https://www.facebook.com/Generatia-TehnoWorld-103098861549802.

Prof. David Elena-Manuela, director Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava