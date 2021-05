Opinie

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor consideră că măsurile luate de către guvernul condus de PNL au fost eficiente, iar în această perioadă dificilă România a fost una dintre puținele țări din UE care au ținut, pe cât posibil, economia deschisă. Angelica Fădor a amintit că, recent, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în creștere prognoza de creștere economică pentru acest an de la 4,3%, la 5%, iar pentru 2022, acum estimează o creștere 4,8% .

Fădor a mai adăugat că, totodată, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează acum un salariu mediu net de 3.352 lei, în condiţiile în care anterior se aștepta la 3.323 lei.

„Mai mult, previziunile FMI arată că România ar putea avea și una dintre cele mai rapide recuperări post-Covid din Europa. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit la 6% creșterea economică a României pentru acest an și la 4,8% în 2022, potrivit raportului World Economic Outlook. Estimările FMI vin la scurtă vreme după ce altă mare instituție financiară internațională, Banca Mondială, a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei României în 2021”, a spus Fădor. În acelaşi timp, deputatul PNL de Suceava a arătat că și Consiliul Fiscal estimează un deficit de sub 7% din PIB în acest an, o țintă asumată inclusiv de către Guvern. Ea a amintit că președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, preciza că în 2021 vede creșterea PIB-ului între 5 și 6 la sută, „mai optimist, din efectul de bază și investiții publice care vor fi considerabile”. Nu în ultimul rând, Angelica Fădor a mai declarat că și agenția de rating Standard & Poor's a păstrat ratingul de țară și a modificat perspectiva economiei României, de la calificativul negativ, la stabil, aceasta fiind prima modificare în sens pozitiv a perspectivei din ultimii şapte ani. Fădor consideră că toate aceste semnale arată că măsurile aplicate de guvernul condus de PNL au fost eficiente, ea adăugând că actualul Guvern Cîțu a anunțat, pentru 2021, investiții publice record, de 62 de miliarde de lei.