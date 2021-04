Date concrete

Fost director general al Companiei Naționale a Uraniului în perioada 2017-2019, suceveanul Iulian Sandu i-a dat o replică dură ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acesta afirmase în urmă cu câteva zile că la mina de uraniu de la Crucea au fost angajate fictiv cel puțin 130 de persoane, care erau pontate fraudulos, dar în realitate erau la muncă în străinătate. Iulian Sandu îl acuză pe ministrul Energiei că minte și dezinformează populația și că situația nu se prezintă absolut deloc în termenii aruncați pe piață de Virgil Popescu. Mai mult, fostul director general al Companiei Naționale a Uraniului acuză că s-au făcut presiuni politice asupra sa pentru a-și da demisia din funcție, iar actuala campania de denigrare nu este una întâmplătoare.

Iată textul integral al punctului de vedere pe care ni l-a transmis Iulian Sandu:

”În declarațiile ministrului Popescu se regăsește fraza conform căreia <cel puţin 130 de persoane au fost angajate fictiv la mina Crucea, acest lucru s-a întâmplat în perioada 2018-2019, iar acei angajați erau plecați în străinătate>.

Domnule ministru, informațiile dumneavoastră sunt total eronate, iar cine vă dezinformează o face cu un anumit scop! Pot să vă spun că nici organigrama nu avea atât de multe posturi disponibile la Sucursala Suceava, iar numărul de încadrări a fost egal, sau un pic mai mare, decât numărul pensionărilor! Și acel plus la angajați a fost spre sfârșitul anului 2019, când s-a aprobat în Consiliul de Administrație o nouă organigramă, care cuprindea o suplimentare a personalului pentru activitățile de conservare, monitorizare mediu și ecologizare, adică exact ceea ce se chinuie actuala conducere a ministerului să aprobe de aproximativ un an. În privința plecării în străinătate, dacă aceste persoane erau în timpul activității, există pontaje, liste cu prezența, deci e binevenită verificarea ministerului în această privință, la Sucursala Suceava, dar nu cred că foștii colegi de acolo și-au riscat serviciul, mai ales că erau controale dispuse de la București, prin echipa de Audit, sau Corp Control, la fiecare 6 luni sau anual, în funcție de situație.

Culmea, tocmai în 2018 și 2019 s-au întâmplat aceste lucruri! Când nu era cine trebuie la conducere, nu-i așa? Numai că trebuie să vă amintesc că structura centrală nu prea are treabă cu fluxul de angajări în exploatările de la sucursale, sau sectoare! Propunerile veneau de la sucursale sau sectoarele de activitate, în baza unor documente prin care arătau necesitatea încadrării, verificate de mai multe compartimente din companie, respectiv Resurse Umane, Tehnic, Juridic, inclusiv Sindicate.

Altă <afirmație beton> a ministrului Popescu este cea referitoare la faptul că <la Crucea nu mai există uraniu și de aceea trebuie închisă mina>! Tocmai acesta este și motivul acestei denigrări, acestei diversiuni la care contribuie mai toți cei care doresc să ascundă faptul că nu au motivul, acoperirea de închidere a minei! Dragi cititori, altul este adevărul! Mina de la Crucea încă mai conține importante cantități de minereu de uraniu, numai că le e frică să spună de costurile de exploatare, adică se consumă mai mult decât se produce! Cu cât sapi mai în adâncul minei, cu atât cheltuielile sunt mai mari, iar prețul produsului finit rămâne același. Dar cine nu cunoaște... la noi se apucă să vorbească!

Acesta este adevărul, și de aceea s-a venit cu propunerea, dacă tot se închide, atunci să profităm de o nouă deschidere la Tulgheș-Grințieș, unde zăcământul este la suprafață și costurile nu sunt atât de mari. Toate acestea au fost discutate, muncite, analizate de echipa de la București, transformându-se în acel Plan de închidere a exploatării Crucea-Botușana și propunerea de înființare a noii societăți de monitorizare, ecologizare, unde personalul avea protejat serviciul, asistența socială fiind asigurată.

Mi-a plăcut și afirmația conform căreia, <ministerul Energiei, SNN și actuala conducere fac eforturi ca în urma închiderii minei de la Crucea și prin deschiderea minei Tulgheș-Grințieș, România să aibă în continuare circuitul nuclear integrat>! Nu cred că mi-e rușine s-o spun, martori fiind foștii mei colegi, dacă vor dori să o recunoască, pentru că presiunile sunt mari în clipa de față pe aceștia, în mandatul meu, care a fost unul mai lung decât se așteptau alții (înainte de venirea mea au fost 5 directori generali, cu câte 1-11 luni de conducere), au fost făcuți primii pași pentru stabilizarea situației financiare și demararea Planului de restructurare a activității, blocat de minister în vederea promovării către Comisia Europeană, prin Consiliul Concurenței. Aici au intrat și licitațiile de achiziție servicii studii de fezabilitate la închiderea Crucea, precum și deschidere la Grințieș. Poate nici de acest lucru n-ați fost informat, dar la dumneavoastră în curte e problema! La Minister se tergiversează toate activitățile companiilor de stat, odată profitabile, astăzi falimentate! Datorită incompetenței și intereselor din Ministerul Energiei se întâmplă astfel de lucruri, deci cu asta ar trebui să începeți restructurarea, domnule ministru!

Dealtfel, mulți din foștii mei colegi, atât de la centru, cât și de la sucursale sau sectoare, din conducerea actuală sau nu, sunt martori la ce s-a realizat în cei aproape 3 ani la CNU, dar acum, o parte din ei s-ar putea să facă un pas înapoi, de frica unor repercusiuni legate de pierderea serviciului. Am unele informații care conduc la o stare de constrângere morală a personalului din sucursale, de a exprima fals, împotriva voinței lor, declarații care să fie în avantajul celor care sunt la baza unor astfel de articole.

Când a sosit echipa domnului Popescu la minister, CNU SA avea deja Planul de închidere a minelor de la Crucea și Botușana, dar și etapele de deschidere a noului zăcământ de la Tulgheș-Grințieș! Etapa de studiu de fezabilitate era efectuat, prin firma CEPROMIN Deva, urma să fie finalizat în max. 3 luni, apoi aprobat și să se facă propunerile legislative pentru închiderea etapizată a exploatării miniere. În paralel, conducerea CNU SA, eu personal am făcut propunerea ca personalul de la mine să nu fie disponibilizat, ci să fie utilizat în activitatea unei noi societăți, care să se ocupe de monitorizare, ecologizare, la toate minele de uraniu din țară, fiind un personal specializat în acest domeniu, dar să nu fie căpușat de SC CONVERSMIN SA, societate care nu a făcut altceva decât să lucreze la închideri mine de uraniu cu angajați tot de la CNU, iar banii îi primeam după aproximativ 5 luni. Asta pentru că SC CONVERSMIN SA aparținea de același minister condus la acea vreme de domnul Popescu.

Poate domnul ministru Popescu a uitat când la ședințele de la minister (e drept că nu au fost multe pentru că nu era timp pentru noi, CNU SA), sau la Parlament, când era vicepreședintele Comisiei pentru Industrii și Servicii, am tot arătat problemele cu care ne confruntăm, lipsa sprijinului din partea secretarului de stat care ne coordona, neluarea în considerare a Legii circuitului integrat nuclear în România de către SN Nuclearelectrica SA, sau piedicile unor persoane din minister cu privire la promovarea noului Plan de restructurare a companiei, întocmit după venirea mea la conducere și care prevedea, în mare parte, aceleași măsuri pe care acum domnul ministru le adoptă. Numai că foarte greu, sau unele deloc!

Însă, cea mai jignitoare dintre toate a fost declarația ministrului Popescu care acuză conducerea CNU de faptul că <și-a bătut joc de companie și a condus-o în mod intenționat către faliment>! Cred că trebuie să aveți grijă la cuvinte, domnule ministru! Aș putea zice și eu că e tocmai invers? De ce credeți că am plecat? Pentru că nu dumneavoastră m-ați dat afară, nu am plecat prin demisie, iar plecarea mea a fost ca numele meu să nu se asocieze cu falimentul companiei! Știți câte datorii avea compania când am preluat-o în 8 august 2017? Vă spun că erau aproximativ 38,5 milioane de lei. Când ați venit dumneavoastră ministru, în noiembrie 2019, compania mai avea datorii de aproximativ 12,3 milioane de lei. Cu șanse ca la sfârșitul anului 2020 să ajungem la 3 milioane lei. Și dumneavoastră îmi spuneți că am dus compania la faliment? Știți cât are acum CNU datoriile? La cum am lăsat-o și la cum este acum, cui trebuie să reproșăm, tot mie?

E posibil ca dumneavoastră să nu aveți nicio vină, iar dacă articolele apărute în media în ultimele zile sunt la comandă, pentru că știu foarte bine cum se fac, acei care s-au pretat la astfel de <directive>, de genul să se facă <trompeta> unora, își merită soarta! Nu uitați că ați promis păstrarea circuitului integrat nuclear în România, dar până acum nu se întrevede decât o falimentare a CNU și o îndestulare pentru SN Nuclearelectrica. Ne puteți spune de ce SNN nu a preluat și cea de a doua componentă a fabricii de la Feldioara, cea de prelucrare a minereului de uraniu, respectiv ”R”-ul cum i se mai zice în termenii noștri, celor de specialitate? Și cu minereul scos de la Crucea ce faceți? Unde îl prelucrați? S-au cheltuit bani mulți pentru extragerea lui și acum zace în silozurile de la Crucea, sau de la Feldioara.

Mai mult, ați fost de acord ca SNN să preia fabrica de obținere a octoxidului și dioxidului de uraniu, adică ”E”-ul, tot pentru noi, cei de specialitate. Dar de pe surse, așa cum se zice mai nou acum, am aflat că personalul nu e printre favoritele SNN, fiind marea majoritate ”lăsați la vatră”, adică disponibilizați, pensie, ordonanță, etc. Este deosebit de grav dacă nu conștientizați cât este de periculos ca iazurile de la Feldioara să nu fie monitorizate și să nu le fie acordată prioritate! Conducerea CNU a avertizat în nenumărate rânduri că, cel care preia fabrica, va trebui să întrețină și iazurile, pentru că, în caz contrar, ne putem trezi cu un dezastru de mediu, greu de controlat, cu efecte deosebit de nocive pentru sănătatea persoanelor, fauna și flora din zonele afectate. Închipuiți-vă ce înseamnă să deversezi în râul Olt niște componente de uraniu?! Am înțeles că SNN a refuzat și acest sector de activitate a fabricii. Poate vă apucați să gestionați și acest aspect important de la CNU, sau aveți date și despre asta și n-ați vrut să le faceți publice, pentru că....na.....nu dă bine imaginii! Sau ”oamenii de bine” vă informează doar ce e de dat în presă cu noroi pentru a acoperi ce de fapt se vrea acoperit?

În fapt, SNN a luat de la CNU ce e mai valoros, bomboana, dar și perimetrul Grințieș-Tulgheș, care nu îl va costa tare mult să-l pună în folosință, astfel încât, bineînțeles, CNU va intra în faliment. Și atunci cine e vinovatul, că nu înțeleg? Știți vorba aia cu hoțul care strigă...!?

Identic se întâmplă și la Crucea – Botușana, unde oamenii au aflat joi că sunt în șomaj tehnic pentru 3 luni, dar ei cunosc schema asta, adică nu vor mai veni la muncă. Unde e societatea aia nouă care să-i folosească la ecologizare, dacă tot închideți minele?

Unde sunt hotărârile de Guvern și Ordonanțele de urgență pe care le-ați promis conducerii companiei, sindicatelor? Cât v-a trebuit să vă dați seama că aveți oameni în minister care tarăgănează/tergiversează în mod voit documentele emise pentru a produce sincope companiei? Asta pe lângă faptul că au o mentalitate depășită, care s-au lipit de scaunele de la minister, prin tot felul de Direcții, de 40 de ani!

Și dacă tot afirmați că echipa care a luptat din greu ca această companie să ființeze în condiții economico-financiare deosebit de grele este una care și-a bătut joc de companie, atunci va trebui să vă reamintesc, și știu că adevărul doare, sau supără, faptul că declinul CNU SA București a început pe vremea unui liberal, actual consilier județean sucevean, care a negociat așa de bine contractul cu SNN, în anul 2013, că prețul de achiziție a materiei prime era mai mic decât prețul de producție, acesta fiind diminuat față de perioada anterioară cu 15%!!?

A urmat alt director general, care s-a trezit cu plata unei obligații financiare în plus, după un proces cu Curtea de Conturi, moment în care SNN a refuzat să plătească prețul cerut de CNU și astfel, SNN s-a îndreptat către firma canadiană CAMECO, care și astăzi merge pe preț de dumping pentru a falimenta CNU SA. Alți directori generali după aceea, cu câte 1-11 luni la activ (asta ca să vă dați seama cât de mult se dorea managementul companiei sau cât de simplu era să reziști), au tot încercat să convingă ministerul Energiei că soluția este una de restructurare, dar acel Plan nu a fost dorit să fie și pe masa Comisiei Europene.

Din datele pe care le dețin, Curtea de Conturi, în urma controlului efectuat la nivelul întregii companii, pe perioada analizei/controlului, inclusiv perioada cât am deținut funcția de director general, nu a sesizat nicio faptă care să încalce legislația, în toate compartimentele coordonate, fiind aduse doar observații cu privire la completarea cu documente, sau explicații privind modul de aplicare a diferitelor mecanisme tehnice și economico-financiare. Dacă e cum spuneți dumneavoastră, domnule ministru, unde e bătaia de joc față de companie?

Articole, afirmații și facebook cu un singur scop! După proverbul ”Ascultă tot, dar nu crede tot”, vă spun doar atât: nu cădeți în capcana unei diversiuni liberale, executate la adresa unui om cu gândiri liberale! Ca să nu vedeți închiderile, falimentul, cedarea unor active SNN și perimetre valoroase fără sume importante care să intre în conturile CNU, se practică și aruncatul vinei în spatele celui dinainte. Numai că, domnule ministru, cel dinainte chiar ți-a (e corect cu ”ț”, chiar dacă e adevărat și cu ”ș”) făcut treaba! Și mai e ceva! Vă sfătuiesc să vă îndreptați pe viitor spre alte persoane din ”multiplul dumneavoastră spectru” pentru denigrare, sau de a-mi face praf imaginea, în scop de acoperire a inacțiunilor ministerului, sau mai degrabă a intereselor ascunse derulate în domeniul energiei, pentru că nu doresc decât binele CNU SA și nu mă interesează pe viitor alte funcții în acest domeniu! Dealtfel am și afirmat în mai multe ocazii că doresc succes actualei conduceri în găsirea celor mai bune soluții pentru salvarea companiei, o parte din aceasta exercitându-și atribuțiile și pe vremea când am ocupat funcția de director general. Asta ca să nu deschidem cutii despre care nici nu știți ce periculoase sunt, mai ales cele ce conțin URANIU! Prietenii știu de ce! Întrebați-i, pentru că îi aveți în subordine, nu neapărat în companie!

Eu am avut de lucru, am avut de coordonat, sau de negociat, nu am avut timp de astfel de ”activități specifice”, sau să plătesc adversarului politic o poliță, cu toate că în acest caz, mai rar întâlnit, cu principiile mele liberale mi s-a sugerat, tot de un ministru liberal, să părăsesc postul de director general al CNU SA!? Numai că jocurile politice ale unora care m-au susținut în accederea în această funcție și neînțelegerile cu actuala guvernare, au făcut din mine dintr-un profesionist, pus acolo să fac o echipă care să salveze compania, un dușman care era fără să vrea la locul și timpul nepotrivit. Sunt multe de discutat, multe din ele nedorite de mulți să iasă la suprafață, dar nu am eu autoritatea de a judeca pe cineva.

Nu judec așadar pe nimeni, dar ca să fiu acuzat de niște fapte care erau deja prezente/consumate când am ajuns eu la companie, este o adevărată jignire a întregii echipe care a încercat să salveze compania, inclusiv sindicatele din această ramură”.