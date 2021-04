Proiecte

Primăria municipiului Fălticeni a demarat mai mult proiecte de investiţii în infrastructura rutieră şi pietonală. Unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea integrală a străzii 2 Grăniceri, de la intersecția cu strada Broșteni și până la intersecția cu strada Filaturii, care se va finaliza după sărbătorile pascale. Din cauza traficului intens și a vehiculelor de tonaj greu care tranzitează zilnic urbea de pe Şomuz pe această stradă, care face parte din DN 2, carosabilul s-a deteriorat, încât a fost necesară decaparea asfaltului de pe banda a doua, scuarul a fost îngustat pe ambele sensuri, au fost montate borduri noi şi au fost reconfigurate trecerile pentru pietoni peste scuar, mai ales că aici, în ultima perioadă, s-au produs numeroase accidente din cauza vizibilităţii reduse din cauza panourilor şi a maşinilor parcate pe prima bandă. Aşternerea celor două straturi de asfalt va fi făcută după perioada sărbătorilor pascale, când se aşteaptă şi o creştere a temperaturilor exterioare.

Tot în reparaţie capitală a intrat şi strada Filaturii, lucrările incluzând lărgirea străzii, modificarea trotuarelor şi a zonelor pietonale și crearea de noi locuri de parcare, turnarea noului covor asfaltic fiind condiționată şi pe această stradă tot de starea vremii.

Pentru a evita disconfortul șoferilor, au început şi reparaţiile principalelor artere de circulaţie prin plombarea gropilor apărute în timpul iernii, fiind făcute plombări pe străzi intens circulate, cum ar fi 13 Decembrie, Sucevei, Dogari, dar şi pe străzi mai puţin circulate.

5 milioane de lei pentru reparaţia străzilor

Primarul Gheorghe Cătălin Coman a declarat: “Străzile sunt un capitol sensibil. Pe lângă cele două străzi de pământ şi balast, respectiv Aleea Teilor şi Magazia Gării, pe care le vom asfalta în acest an, dar va mai dura ceva timp pentru că trebuie proiect tehnic, avize, semnalizare rutieră şi tot ce presupune o astfel de investiţie, şi pe care nu am putut să o demarăm pentru că abia pe 19 aprilie am aprobat bugetul, mai avem prinse în buget pe partea de funcţionare 5 milioane de lei pentru reparaţii, aşa-numitele plombări şi înlocuire de covoare asfaltice.

Pe strada 2 Grăniceri înlocuim bordurile, frezăm partea de asfalt şi venim cu alt strat de binder şi de uzură. Unde avem asfalt venim cu asfalt, unde avem pământ şi balast venim cu asfalt, înseamnă investiţii pentru că schimbăm valoarea de inventar a străzii.

Vor intra în reabilitare totală şi străzile din Şoldăneşti, Soldat Zamfir, Horea, Cloşca. Sunt străzi asfaltate, a intervenit Conbucovina pentru a pune la fiecare locuinţă canalizare cu un racord suplimentar pentru creşterea eficienţei şi pentru a asigura funcţionarea în condiţii optime a sistemului de evacuare a apelor menajere. Datoria firmei este să readucă la starea iniţială, asta înseamnă să pună petice unde a decupat asfaltul. Din experienţa mea, aceste petice nu au o durabilitate foarte bună la îngheţ/dezgheţ şi sar. După ce se termină lucrarea la canalizare şi aduc la starea iniţială aceste străzi, turnăm un covor asfaltic dintr-un capăt în altul peste peticele lor. Este doar un exemplu de reparații, la fel pe străzile Caporal Popescu, Aleea Trandafirilor”.

Reabilitări de trotuare cu pavele şi acces mai facil la spaţiile comerciale

Şi trotuarele sunt o prioritate pentru administraţia locală, anul acesta fiind programate reparaţii capitale la accesul pietonal de pe str. 2 Grăniceri, de la intersecţia cu strada Nicolae Beldiceanu până la intersecţia cu str. Broşteni.

„Pe partea de reabilitări trotuare, aşa cum am făcut în centrul municipiului, pe bulevardul Revoluţiei, continuăm de la Biserica Sfântul Ilie până la intersecţia cu str. 2 Grăniceri şi str. Dogari, atât accesul la spaţiile comerciale cât şi trotuarul.

Pe str. Nicu Gane, vizavi de Şcoala Gimnazială <Al. I Cuza>, de la clădirea fostei judecătorii până la intersecția cu str. Sucevei, vom reconfigura atât accesul la spaţiile comerciale, cât şi calea de acces pietonală. La fel în zona blocului 117 de pe strada Sucevei 117, între blocul turn şi autogara veche, sunt suprafeţe pietonală vechi care au probleme din cauza beciurilor vechi de dedesubt. Şi acolo trebuie să intervenim pentru a reabilita zona”, a mai precizat primarul Cătălin Coman.

Două intersecţii vor fi semaforizate

Două intersecţii din urbea de pe Şomuz, în care traficul rutier se desfăşoară anevoios, vor fi semaforizate în acest an.

Prima intersecţie semaforizată este cea dintre străzile Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă şi Mihai Eminescu, în zona Spitalului Municipal, Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” şi Parcului Prefecturii.

Cea de a doua intersecţie semaforizată va fi între străzile 2 Grăniceri şi Filaturii.

“Dorim să asigurăm fluidizarea traficului rutier, un grad de siguranţă sporit în aceste intersecţii şi să nu mai existe blocaje în aceste zone intens circulate din Fălticeni. Ne-am consultat cu reprezentanţii Biroului Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Fălticeni în privinţa semaforizării celor două intersecţii, am inclus banii în bugetul din acest an şi după aprobarea bugetului putem demara achiziţia serviciilor de proiectare. Sunt mai multe etape pe care trebuie să le parcurgem până când semafoarele vor fi funcţionale în cele două intersecţii”, a declarat primarul Cătălin Coman

Valoarea estimată pentru proiectare, obţinere avize, echipamente şi lucrările de montaj pentru semaforizarea intersecţiei străzilor Nicolae Beldiceanu cu Mihai Eminescu şi Cuza Vodă se ridică la 131.102 lei, iar pentru semaforizarea intersecţiei bulevardului 2 Grăniceri cu strada Filaturii valoarea estimată este de 123.902 lei.

În prezent, în urbea de pe Şomuz sunt cinci intersecţii semaforizate.