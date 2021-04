Ședință

Chiar dacă gura târgului rădăuțean estima că ședința ordinară a Consiliului Local de ieri, 22 aprilie, va avea o durată de șase-șapte ore, din cauza proiectului de buget pentru anul în curs, aleșii locali au contrazis aceste zvonuri. Deși agenda ședinței a fost stufoasă, 34 de proiecte de hotărâre, întrunirea s-a desfășurat în condiții de normalitate și s-a încheiat după aproximativ patru ore. Mai mult, dezbaterea proiectului care prevedea aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local pentru anul 2021 s-a desfășurat în ritm alert, proiectul fiind votat de 15 din cei 19 consilieri, în condițiile în care patru dintre aleși nu au votat pentru că ar fi intrat în conflict de interese.

La finalul ședinței, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat: „Sunt foarte bucuros că astăzi (n.r. ieri) a trecut proiectul de buget și că a fost votat de toți consilierii, cu excepția celor care nu au votat pentru a nu intra în conflict de interese. Am reușit să venim în fața consilierilor cu toți indicatorii tehnico-economici depuși deja în proiect înainte să votăm bugetul, așa cum este și normal. Spun aceasta pentru că este o practică care necesită timp și aplecare, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Din acest motiv s-a votat rapid bugetul, care este unul consistent și concentrat, pe cât am putut, pentru dezvoltare. Deocamdată întâmpinăm unele probleme pentru că nu am reușit să rezolvăm situația organigramei, fapt care ne-ar fi ajutat un pic în a direcționa niște bani de la funcționari către dezvoltare, pentru că, țin să vă spun, cu organigrama pe care o avem în acest moment 35 la sută din buget este pentru salarii. Este un buget foarte mare atâta timp cât din bugetul centralizat, pentru investiții am reușit doar cu 30 la sută să venim în fața rădăuțenilor. Vom interveni după ce vom clarifica organigrama, nu depinde de noi pentru că e o procedură puțin mai complicată, procedură care cel mai probabil se va finaliza în luna august”.

Loghin: Investiții în apă-canal, drumuri, trotuare, zone de promenadă

Șeful executivului rădăuțean, Bogdan Loghin, a mai precizat: „La capitolul investiții, rădăuțenii trebuie să se aștepte la utilități, apa-canal, drumuri, trotuare, zone de promenadă cu stâlpi de iluminat modern, conectivitate urbană, cât și în alte domenii. Nu pot spune acum o sumă exactă vizavi de aceste investiții, pentru că au fost împărțite pe trimestre. Sunt și proiecte multianuale, cum ar fi cele destinate drumurilor, și dacă vom reuși să deblocăm fondurile europene de pe Axa 13 și de pe GAL, vom direcționa fonduri în această zonă. Dacă se va întâmpla acest lucru, eu mă aștept la 1,44 milioane de euro și atunci din acele proiecte multianuale pe care le găsim în proiectul de buget se vor face foarte multe. La un calcul simplu ar fi vorba de 6,8 milioane de lei care ar trebui să vină în această direcție, pe lângă celelalte proiecte”.