Cel puţin 130 de persoane au fost angajate fictiv la mina Crucea. Acest lucru s-a întâmplat în perioada 2018-2019, iar acei angajați erau plecați în străinătate. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a mai menționat că fosta conducere a Companiei Naționale a Uraniului (CNU) a adus această societate în faliment.

”Vreau să dau o veste bună minerilor, astăzi am terminat un memorandum prin care construim un pachet de protecţie socială pentru absolut toţi cei care lucrează în zona de resurse minerale energetice, în zona legată de producţia de energie electrică: protecţia socială se va îndrepta spre cei care lucrează în subteran la Complexul Energetic Hunedoara, spre cei care lucrează la Termocentrala de la Mintia şi spre cei de la Paroşeni, dacă va fi cazul. Vorbim de aceeaşi protecţie socială pentru cei care lucrează la Complexul Energetic Oltenia, unde există cariere de lignit de suprafaţă. Memorandumul cuprinde, evident, şi un pachet de protecţie socială şi pentru minerii de la mina Crucea, care se va închide pentru că nu mai are zăcământ. În acelaşi timp, sunt îngrijorat de faptul că în zona exploatărilor subterane există semnale că se fac angajări fictive, de exemplu la mina de la Crucea. La această mină, în perioada 2018-2019 s-au făcut ad-hoc în jur de 130 de angajări, iar raţiunile economice pentru care s-au făcut acele angajări nu le înţeleg pentru că producţia de minereu nu a crescut. Mai mult, am semnale că o parte din angajaţii la Crucea au plecat la muncă în străinătate, iar în acelaşi timp erau înregistraţi ca lucrând şi la mina Crucea. Fosta conducere a Companiei Naţionale a Uraniului (CNU) şi-a bătut joc de această companie - din care face parte şi mina Crucea - pe care a dus-o intenţionat în faliment. O să facem nişte verificări încrucişate ca să lămurim situaţia, pentru că nu este normal ca cineva să-şi bată joc de această companie”, este declarația lui Virgil Popescu.

Trebuie spus că minerii de la Crucea au încetat activitatea timp de 10 zile în cursul lunii martie nemulțumiți că nu își primiseră salariile de două luni, în timp ce suplimentul alimentar antidot, în valoare de 30 de lei/zi, nu mai era plătit de un an de zile. Minerii au stat blocați și în subteran, iar într-un final revendicările acestora au fost satisfăcute.