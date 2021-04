Lanț de producție

Un tânăr din comuna suceveană Hârtop, crescător a peste 500 de oi din rasa de carne ”Jura”, a pus în practică o idee nouă pentru Suceava și foarte rară încă în toată România. A achiziționat o instalație abator și carmangerie tip container, prin care va avea unde să sacrifice miei, dar și unde să producă preparate. Practic, acesta va asigura lanțul alimentar complet, de la crescător și până la masa consumatorului, fără a mai depinde de intermediari.

Abatorul tip container este deja montat și în mare parte utilat, fiind în curs de autorizare la Direcția Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava.

Directorul executiv al DSVSA Suceava, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, a declarat că acest fermier este un exemplu de bună practică:

”Este pe cale de a asigura un lanț de producție complet, crește animale, dar le va și sacrifica în condiții sanitar-veterinare foarte bune. Investiția cuprinde tot ceea ce este necesar, de la camere frigorifice și până la atelier de carmangerie, astfel că poate livra până la consumatorul final. Ar fi ideal să existe cât mai multe astfel de abatoare tip container în județul Suceava”.

La 37 de ani, are curajul de a dezvolta o afacere importantă în creșterea oilor

Reporterii Monitorul de Suceava au luat legătura cu Sorin Trifina pentru a afla mai multe. Bărbatul are 37 de ani și a fost primul importator în România al rasei de oi de carne ”Jura”. Acesta a investit mulți bani și toate eforturile în creșterea oilor și pare să nu fi greșit.

”Toți cei care au reușit în acest domeniu spun că trebuie ca fermierul să închidă singur cercul de producție și am zis să încerc și eu să văd dacă reușesc. Am studiat mult ofertele și am reușit să achiziționez un astfel de abator tip container cu aproximativ 100.000 de euro, în leasing”, ne-a declarat Sorin Trifina.

Va sacrifica primii miei în câteva zile

Acesta va putea sacrifica primii miei în câteva zile, pentru aceste sărbători de Paști.

„O să sacrific mieii din ferma mea, carcasele sunt practic deja vândute. Din toamnă, vreau să ies pe piață cu pastramă afumată, cârnat, cotlet în baiț și alte produse din carne de oaie. Țin să precizez că este vorba de oaia de carne, sucevenii fac deja diferența de calitate și caută astfel de produse, din rasă de oaie de carne”, a mai declarat fermierul.

Preparate din carne de oaie, dar doar din rasele de carne

Acesta a explicat că datorită acestei carmangerii de capacitate mică va putea de acum să sacrifice mieii la o greutate optimă, nu doar înainte de Paște. Asta pentru că va produce preparate pe care crede că le poate vinde în orice perioadă a anului. În lipsa acestei unități de producție, putea vinde mieii doar în perioada sărbătorilor de Paști, nu întotdeauna la greutatea optimă pentru ca beneficiul lui economic să fie cel pe care și-l dorește.

Fermierul spune că pe termen scurt va folosi abatorul doar pentru sacrificarea oilor din ferma sa, însă în viitor nu exclude să sacrifice și animale de la alți crescători. Pentru ovine, abatorul are o capacitate de sacrificare de 200 de capete pe lună.