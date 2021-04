În ritm de melc

După mai bine de 7 ani a început procesul țigărilor aduse în România în bușteni scobiți. Este vorba de cantitatea de peste 100.000 de pachete de țigări de contrabandă aduse din Ucraina într-un transport de bușteni încărcați în vagoane feroviare. Dosarul a fost trimis în instanță în 2018, dar până la începutul acestui an a fost în Camera Preliminară la Tribunalul Botoșani. Judecarea efectivă pe fondul problemei a demarat în ianuarie 2021, dar până la o primă soluție va mai trece mult timp și asta pentru că procedura de citare a unuia dintre inculpați se va face prin intermediul Serviciului de Cooperare Judiciară Internațională. Procedura îl vizează pe Adrian Tsiple, cetățean care are dublă cetățenie, româno-ucraineană. În acest dosar a fost trimis în judecată și controversatul om de afaceri Vasile Sorin Nicoară, din Dornești. Instanța mai are de analizat și alți doi inculpați, respectiv două societăți comerciale. Este vorba de Bernar Prod SRL din Dornești, administrată de Vasile Sorin Nicoară, respectiv Fuel Solution Concept SRL București, o firmă cu acționariat ucrainean. Infracțiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată este evaziune fiscală, prejudiciul calculat în acest caz fiind de 1.088.000 de lei.

Un dosar care a fost pasat de la un parchet la altul

Din 28 iunie 2013 și până în 2018, când s-a dispus într-un sfârșit trimiterea în judecată, dosarul nu a făcut altceva decât să se plimbe între Suceava și Rădăuți. În primă fază, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, instituție care l-a declinat către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava. Nici aici nu a făcut prea mulți purici, pentru că a fost retrimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, de unde a fost preluat de la procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Abia în 2018 a fost finalizată ancheta, dispusă cu trimiterea în judecată a lui Nicoară și Tsiple, respectiv a firmelor SC Bernar Prod SRL Dornești și a Fuel Solution Concept SRL București. În dosar a fost vehiculat și numele altui cetățean ucrainean, Iurii Vasilovici Kuzmeniuk, dar acesta nu mai apare pe lista celor trimiși în judecată. O posibilă cauză a tergiversării acestui dosar este aceea că administratorul firmei Bernar Dornești este un afacerist cu legături în mai multe medii, inclusiv pe linia parchetelor și a instanțelor de judecată.

Trei vagoane pline ochi cu țigări de contrabandă

Cele 107.751 de pachete cu țigări marca Jiu Ling au fost introduse în bușteni încărcați în trei vagoane dintr-o garnitură de 70 de vagoane care avea ca destinație firma Schweighofer. Marfa din cele trei vagoane venea din Ucraina și avea ca destinație depozitul Bernar Prod SRL din Dornești. Buștenii cu țigări proveneau de la firma KUSMENIUK din localitatea Ivano – Frankivsk, strada Tiudivska nr. 29, și ar fi trebuit să ajungă la Fuel Solution Concept SRL București, o firmă cu acționariat ucrainean.

Buștenii, de dimensiuni mari, erau scobiți pe interior astfel încât mai rămăseseră din ei scoarța și puțin lemn. În compartimentul realizat astfel au fost introduse în suluri ambalate în plastic pachetele de țigări. Ulterior, capetele trunchiurilor erau „căpăcite”, pentru a crea impresia că bușteanul este intact.

Țigările de contrabandă au fost descoperite în Punctul de Trecere a Frontierei de la Vicșani, iar la acțiunea de control au participat atât lucrători vamali, cât și polițiști de frontieră.