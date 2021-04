„Microsoft Office 365 pentru Educație”

S-a dat startul concursului online „Microsoft Office 365 pentru Educație”, care se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Concursul, organizat de Edu Apps, își propune „folosirea eficientă a suitei Microsoft Office în crearea și distribuirea de materiale educative pentru profesori și elevi”.Realizat cu sprijinul Microsoft, concursul se va desfășura online, în perioada 15 aprilie – 30 iunie 2021, iar cadrele didactice participante vor înscrie materiale educaționale în format video și tutoriale video de utilizare a suitei Microsoft Office 365, anunță organizatorii.

Competiția are patru secțiuni, la fiecare secțiune premiul principal fiind un dispozitiv 2 în 1 ultramodern (laptop și tabletă) Microsoft Surface Go 2 Edu.Managerul Edu Apps, Ștefan Apăteanu, a declarat: „Misiunea Edu Apps este de a sprijini cadrele didactice în folosirea instrumentelor digitale moderne în educație, spre beneficiul elevilor. Cu ajutorul acestui concurs, dovedim că orice profesor poate deveni creator de secvențe educaționale video, fără a necesita cunoștințe de editare specializate și pornind de la o simplă prezentare PowerPoint”.

Desfășurarea concursului

Participanții pot înscrie proiecte la cele 4 secțiuni disponibile: materiale educaționale video adresate elevilor din ciclul primar; materiale educaționale video adresate elevilor din ciclul gimnazial; materiale educaționale video adresate elevilor din ciclul liceal; tutoriale video pentru cadre didactice și elevi de utilizare a instrumentelor Microsoft Office 365. Calendarul desfășurării concursului: Perioada de înscriere proiecte: 15 aprilie – 10 iunie 2021; Jurizare parțială: 15 aprilie – 15 iunie 2021; în această perioadă vor fi analizate condițiile de validitate ale materialului; Jurizare proiecte finaliste 16 – 25 iunie 2021, conform criteriilor prezentate în Regulamentul concursului. Premierea în format online în perioada 26 – 30 iunie.

Lucrările înscrise și validate vor putea fi vizualizate pe site-ul concursului

Juriul este format din experți Edu Apps, experți în conținut educațional și experți multimedia și drepturi de autor. Cadrele didactice participante vor putea învăța cum pot crea materiale educaționale video simplu și rapid urmărind tutoriale practice disponibile pe pagina web a concursului: https://concursoffice.eduapps.ro.

Organizatorii transmit că lucrările înscrise și validate vor putea fi vizualizate pe site-ul concursului și utilizate la clasă de către toate cadrele didactice, constituind un bun exemplu și sursă de inspirație pentru a realiza materiale similare de care să beneficieze elevii din România.

Edu Apps este o companie românească fondată în anul 2011 care activează în domeniultehnologiei pentru educație și este partener Microsoft. Prin intermediul proiectelor ClasaViitorului.ro și EduStore.ro, Edu Apps susține transformarea digitală a sistemului educațional. Platforma ClasaViitorului.ro este utilizată în prezent de peste 120.000 de cadre didactice și peste 2.000.000 elevi din România.